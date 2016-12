El Girona troba massa tard el camí de la remuntada contra el Barça

El Citylift Girona va trobar massa tard el camí de la remuntada contra un Barça que arribava a Palau amb massa urgències després de tres partits sense guanyar. Com deia Ramon Benito als vestidors, els gironins van fer «el partit que havíem de fer». Però no n'hi va haver prou. El Girona va sortir molt elèctric, defensant bé, i gaudint d'ocasions (Pelicano, Manel Garcia) per avançar-se abans que el Barça s'adonés del què s'hi jugava. No van entrar i, en canvi, qui sí que va aprofitar la seva va ser l'equip visitant, quan Pablo Álvarez va sorprendre Llaverola als 13 minuts de joc. Dos penals, el segon obligat a repetir-se quan s'havia errat, transformats per Lucas Ordoñez, van portar el partit al descans amb un concloent 0-3. Pel Girona la millor ocasió abans del pas pels vestidors havia estat un xut al pal de Bolcato.

El líder necessitava els tres punts i va sortir a la segona part a no deixar-los escapar. L'equip de Ricard Muñoz es va limitar a anar deixant passar els minuts contra un voluntariós Girona que, tot i que la gesta requeria altes dosis d'èpica, no ho va deixar d'intentar. La llàstima pels locals va ser que va entrar al partit massa tard. L'1-3 de Pelicano pujava al marcador tot just quan faltaven cinc minuts pel final: amb la desena falta del Barça, Egurrola havia pogut aturar la primera falta directa de Pelicano. Però dos minuts després, a conseqüència d'una targeta blava a Bargalló, el golejador local va batre el capità blaugrana.

Els gironins no hi tenien res a perdre i a 19 segons del final Manel Garcia va posar picant als instants finals del partit (2-3). Potser amb una mica més de temps per endavant als blaugranes els haurien pogut sortir els dubtes, però no hi va haver cap opció per acabar de certificar una remuntada que hauria estat èpica.