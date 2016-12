Luis Enrique torna a recórrer als suplents per arribar als vuitens de final de la Copa contra l'Hèrcules

n El Barcelona rep aquesta nit l'Hèrcules amb els vuitens de final de la Copa del Rei en joc després del discret empat que els blaugranes van arrencar en l'anada (1-1). A pesar que l'eliminatòria no està sentenciada, Luis Enrique tornarà a prescindir de les estrelles, a qui va concedir vacances anticipades després del derbi. Així, l'equip blaugrana afrontarà el desafiament contra un rival de la Segona B sense el seu trident atacant (Messi, Suárez i Neymar), a més de Gerard Piqué (també alliberat per a aquest partit). Igual que en l'anada, el Barça recorrerà a jugadors suplents i del filial per completar l'equip. A l'entrenament previ d'ahir, Luis Enrique va comptar amb aquests jugadors del juvenil: Marc Cucurella, Carles Pérez, Alex Collado, Jordi Tur, Oriol Busquets i Oriol Rey. El Barcelona espera menys sorpreses per al partit del Camp Nou, després de l'1-1 de l'anada, que va arribar gràcies a un gol de Carles Aleñá en el minut 58, per neutralitzar el del local Mainz.

L'entrenador del Barça va declarar que no es marca objectius per a abans de Nadal, encara que li agradaria «anar primer a la Lliga». Luis Enrique va advertir que els seus jugadors li transmeten la mateixa bona sensació que ell recorda en les dues temporades anteriors, totes dues d'èxit en l'àmbit esportiu. «No planifico com pretenc arribar a Nadal, sinó estar en els mesos importants, quan es decideixen els títols, amb opcions a guanyar-los», va subratllar.

L'Hèrcules viatja a Barcelona sense res a perdre i amb la il·lusió de protagonitzar la gran sorpresa de la competició amb l'eliminació del campió vigent. L'empat a un del partit d'anada a l'estadi Rico Pérez li permet albergar lleugeres esperances. Els gironins Chechu i Dalmau es perfilen de titulars.