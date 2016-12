El TAS redueix la sanció al Reial Madrid, que podrà inscriure jugadors a l'estiu

n El Madrid podrà fer fitxatges aquest estiu després de la resolució del Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS), que ha estimat parcialment el recurs del club contra la resolució de FIFA que li prohibia incriure jugadors durant dos períodes de fitxatges. Així, el TAS redueix a un sol període, el corresponent a la finestra de gener de 2017, el temps que no podrà inscriure jugadors. «Aquesta resolució posa de manifest la injustícia de la sanció imposada al seu dia per FIFA, si bé el club lamenta que el TAS no hagi tingut el coratge suficient per revocar-la íntegrament», sosté el Reial Madrid en un comunicat oficial.

La Comissió de Disciplina de la FIFA va sancionar el passat 14 de gener el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid amb la prohibició de fer fitxatges o donar d'alta durant dos períodes del mercat de traspassos, fins a gener de 2018, per irregularitats en la contractació de futbolistes menors de 18 anys. Tots dos clubs van recórrer el càstig davant el Comitè d'Apel·lació de la FIFA, que va rebutjar els mateixos el 8 de setembre. El club blanc va sol·licitar una mesura cautelar al TAS perquè els seus jugadors menors d'edat poguessin seguir jugant i l'entitat la va acceptar. L'Atlètic de Madrid, de la seva banda, va renunciar a sol·licitar la suspensió cautelar, però va acordar amb la FIFA un calendari processal perquè el TAS resolgui el seu recurs abans de l'1 juny 2017

«L'apel·lació del Reial Madrid ha estat estimada parcialment. Com a conseqüència, la decisió del Comitè d'Apel·lació de la FIFA de 8 abril 2016 queda sense efecte i se substitueix per la decisió del TAS que modifica elements de la resolució de la FIFA» , explica el TAS en el seu comunicat.

D'acord amb el TAS, el Reial Madrid té prohibit registrar nous jugadors, nacionals o internacionals, per un període sencer de fitxatges (abans dos períodes), i el club pagarà a la FIFA una multa de 240.000 francs suïssos 224.585 euros- (abans 360.000 francs 337.000 euros-). A petició de les parts, el procediment d'arbitratge del recurs madridista davant el TAS va ser adjudicat a un sol jutge, el suís Michele Bernasconi, que va escoltar els arguments de les parts i dels experts en una audiència celebrada a Lausana el passat dia 14. «En vista de les proves i arguments aportats per les dues parts, el jutge àrbitre va arribar a la conclusió que la decisió de la FIFA podria ser només parcialment confirmada», explica el TAS, per la qual cosa algunes de les infraccions denunciades per la FIFA podien ser sostingudes però no totes elles». I conclou: «Considerant que les infraccions comeses pel Reial Madrid eren menys greus i menys nombroses que les denunciades per la FIFA, l'àrbitre del TAS va resoldre que les sancions imposades al Reial Madrid havien de ser reduïdes».