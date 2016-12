El Barça abusa de l'Hèrcules el dia que Alcácer marca el seu primer gol

El Barcelona es va classificar per als vuitens de final de la Copa del Rei després de golejar l'Hèrcules al Camp Nou (7-0), amb un equip ple de suplents i on va brillar especialment el turc Arda Turan, autor de tres gols. Paco Alcácer es va estrenar, finalment, com a golejador amb la samarreta del Barça en un partit que va tornar a deixar en evidència la necessitat de canviar el format de la Copa i disputar eliminatòries a un sol partit.

Els locals van amenaçar tímidament la porteria defensada per Iván Buigues en els primers minuts de partit amb dos xuts alts de Digne i Rakitic i un cop de cap molt forçat de Mascherano, abans que arribés l'ensurt de la nit als 27 minuts. En una contra visitant, el gironí Chechu Flores es plantava sol davant de Cillessen, però abans que pogués xutar, Mascherano li treia la pilota per salvar el que podia haver estat un 0-1 que hagués deixat momentàniament fora al campió de Copa. L'acció de l'Hèrcules va despertar el Barcelona, que va accelerar el seu joc a la recerca d'un gol que dissipés qualsevol dubte. Vuit minuts abans del descans, Lucas Digne va aprofitar un rebuig a l'àrea visitant, després d'una combinació entre Arda i Rafinha, per marcar el seu primer gol amb la samarreta blaugrana. Abans del descans, Rakitic va marcar el 2-0 transformant un penals sobre Arda. El partit i l'eliminatòria quedaven senteciats.

Després de la represa, Rafinha va marcar el 3-0 ben aviat, però el jugador turc del Barça, Arda Turan, va ser el gran protagonista marcant tres gols. Només va deixar una petita part de protagonisme per a Paco Alcácer que, després de setmanes de dubtes, va aconseguir ahir marcar el seu primer gol com a blaugrana. Al final 7-0 i cap a vuitens de final de la Copa sense angoixes.