Bàsquet El Barça no aixeca el cap a l'Eurolliga

Una nova derrota, aquest cop a la pista del Baskonia (65-62), complica més la situació del Barça a l'Eurolliga on ha perdut cinc dels seus últims sis partits. Dos tirs lliures de Beaubois a tretze segons per al final van acabar decantant el partit del costat de l'equip de Vitòria contra un Barça que no aixeca cap.