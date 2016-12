«Estem buscant dos defenses, un extrem i un davanter centre»

A les portes del mercat d'hivern, el maresmenc analitza la decebedora primera volta i es mostra optimista per tal de redreçar el rumb. Ara mateix, l'únic objectiu no és cap altre que salvar la categoria. Per fer-ho, hi haurà moviments a la plantilla. Shafa i Cano seran baixa i arribaran cinc reforços. A les portes del mercat d'hivern, el maresmenc analitza la decebedora primera volta i es mostra optimista per tal de redreçar el rumb. Ara mateix, l'únic objectiu no és cap altre que salvar la categoria. Per fer-ho, hi haurà moviments a la plantilla. Shafa i Cano seran baixa i arribaran cinc reforços.

Com estan els ànims?

Molt bé. Estem il·lusionats i amb ganes que comenci la Lliga altre cop per millorar la primera volta. Els ànims no els acabarem pas mai.

La primera volta ha estat decebedora. L'única nota positiva és que estan fora del descens?

La Segona B és molt complicada i el Grup III és el més fort. Evidentment que voldríem tenir més punts i pel joc que hem fet ens els mereixeríem però som on som i la classificació és la que és. Si els últims 5 partits haguessin acabat al minut 85 ara estaríem a prop de la zona de play-off.

Com té la moral el vestidor després de tantes trompades?

El grup és molt bo però quan ens empaten o guanyen 4 partits seguits als últims minuts, vulguis o no, això afecta. L'empat al Prat, per s mi, va ser un bon resultat tot i encaixar el gol al final. Ara toca desconnectar i tornar amb energies renovades.

Ha canviat gaire la categoria respecte a fa 3 anys quan en van sortir?

Ara mateix per a mi hi ha una mica més de nivell. Els filials d'ara són equips fets per intentar pujar a Segona A com el Barça, València, Vila-real, que no tenen jugadors de 19 o 20 anys sinó que compten amb gent experimentada de nivell com Perea, Quim Araujo o Carlos Martínez respectivament. Després hi ha els favorits de sempre com Hèrcules o Alcoià i sempre surten equips molt competitus amb bons jugadors com ara el Badalona.

El plantejament i l'objectiu respecte a l'estiu ha canviat?

El plantejament de sempre és assegurar la permanència i si podem lluitar per entrar al play-off, millor. Ara mateix, l'objectiu és assegurar la permanència perquè així ho diu la classificació. És el que ens hem de marcar perquè no podem oblidar que som el Llagostera.

Històricament amb vostè al capdavant les segones voltes del Llagostera solen ser més bones que les primeres. Segueix mirant de reüll els llocs de play-off?

Sí, menys l'any que vam pujar a Segona A. Sempre eren períodes en què el nostre equip estava en construcció. Ha estat així històricament perquè els equips es fan amb el pas de les jornades. No partíem d'una base, com tampoc ara. Ni em plantejo mirar a dalt de reüll. Som molt lluny i hem d'intentar sortir de sota com sigui. Ara bé, si anant partit a partit encadenem victòries seguides i podem mirar de reüll els llocs de dalt, ja tindrem temps de fer-ho.

Els ha perjudicat haver dut l'etiqueta de favorit?

Sembla que els equips que baixen de Segona A hagin de tornar a pujar de seguida i estadísticament n'hi ha molt pocs que ho aconsegueixen. La plantilla és totalment nova i partim en desavantatge amb equips importants que mantenen més el bloc. Nosaltres, a diferència d'altres clubs que han baixat, no ens hem gastat tots els cèntims de la compensació de la Lliga. Econòmicament estem més bé que quan vam pujar el 2014 però no som el millor pressupost de la categoria. Devem ser el 10è o 12è.

El mercat d'hivern és a tocar. La porta és oberta tant d'entrada com de sortida m'imagino?

Sí. Qualsevol jugador que demani sortir, li ho facilitarem. En Carlos Cano i en Shafa ho han fet i no tindrem cap problema. Volem millorar l'equip i ho farem segur. Ja veurem quants fitxatges poden venir.

Tenen clares les posicions a reforçar?

Busquem un central, un defensa polivament, un extrem esquerrà i, com que Shafa i Cano marxen, un altre davanter.