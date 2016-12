Joan Pau Pérez (Palamós) és optimista però vol anar «pas a pas» i assegurar la permanència

n La derrota contra el Vilassar de Mar (3-5) de l'última jornada no ha espatllat el notable inici de curs del Palamós, que ha arribat a Nadal instal·lat en una còmoda 7a posició amb 10 punts de coixí respecte al descens. Amb vistes al 2017, el president del Palamós, Joan Pau Pérez, té clar que el degà aconseguirà sense problemes mantenir-se. Tot i el tram final decebedor de la primera volta, globalment, els palamosins han il·lusionat la parròquia, ocupant, fins i tot, en algunes jornades places de play-off d'ascens. Pel president dels groc-i-blaus, no és bo fer volar coloms. «Anem pas a pas i primer salvem la categoria» recomana. Els de Joan Mármol tornaran a la competició el dia 8 de gener a l'estadi palamosí davant el Figueres (12.00), amb la presentació inclosa dels equips de futbol base. Paral·lelament fa una crida a la participació popular per conmemorar el 120è aniversari per recopilar retalls de diari, medalles, publicacions antigues, samarretes, pins, banderins, cartells... relacionats amb el Palamós per a l'exposició prevista per la temporada 2017-2018.

D'altra banda, Jose (Olot) i Ismael (La Jonquera) han estat castigats amb un partit de sanció.