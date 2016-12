L'Albacete és un dels clubs que s'han interessat per Pitu Comadevall

n Un cop tornat a terres gironines després de la seva etapa al Pune City de la Lliga índia, Pitu Comadevall intentarà trobar un nou destí durant aquest proper mercat d'hivern. En aquest sentit, un dels equips que veurien amb bons ulls la seva incorporació podria ser l'Albacete. El conjunt manxec, líder del Grup II, està pendent de si es produeix alguna baixa a la seva plantilla per reforçar-se i Pitu és una opció que agrada a la direcció esportiva. Tot i això, en el cas que hi hagués entesa, el Llagostera tindria l'última paraula, ja que el club gironí es va reservar un dret de tempteig pel jugador un cop acabés l'aventura al futbol indi. A l'Albacete hi juguen els també exllagosterencs Rovirola i Gila.