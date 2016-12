L´Uni intentarà guanyar la Copa a Girona

L'Uni havia presentat la millor proposta i la Federació Espanyola l'ha escollit. El pavelló gironí acollirà la fase final de la Copa de la Reina, entre el 10 i el 12 febrer, perquè els responsables de l'Spar Citylift Girona havien posat sobre la taula dels nous gestors de la FEB un projecte per fer «una Copa que acabi amb anys de misèries, en què els clubs hem hagut d'aguantar com hem pogut, amb un projecte que reverteix en benefici dels clubs participants amb la idea de fer una gran Copa, que es recordi i que ajudi a fer créixer el bàsquet femení». El director esportiu de tota la vida de l'Uni Girona, Pere Puig, era ahir un dels més satisfets en veure que des de Madrid, ara amb Jorge Garbajosa i José Antonio Montero al timó, es reconeixia per primer cop el treball d'un club que, a poc a poc, s'ha anat convertint en una plaça forta de l'esport femení a l'estat i que, després de guanyar un títol de lliga el 2005 omplint un pavelló de més de cinc mil persones, ara veia com també des de Madrid se'ls donava l'organització d'un gran esdeveniment que sempre, tant en les ara ja llunyanes fases d'ascens com per la mateixa Copa, sempre havien passat de llarg de Fontajau. «A la FEB hi ha nous aires. Estem molt satisfets que ens hagin reconegut tots aquests anys de treball en benefici de l'esport i ara només ens toca posar-nos a treballar perquè la Copa sigui un gran èxit», detallava un també molt satisfet president de l'Spar Citylift Girona, Llorenç Biargé, que no té dubtes que Fontajau s'omplirà amb cinc mil persones per veure com l'equip entrenat per Èric Surís lluita amb Perfumerías Avenida, Gernika, Araski (Vitòria), Al-Qázeres i Uni Ferrol per aconseguir un títol de Copa que la temporada passada es va emportar el Conquero de Huelva, actualment fora del bàsquet d'elit per problemes econòmics, amb un equip on destacaven les ara jugadores gironines Rosó Buch i Haley Peters.

La Copa es jugarà a Fontajau entre el 10 i el 12 de febrer amb un sistema de competició, prou estrany, en què la condició de caps de sèrie de Perfumerías Avenida i Spar Citylift Girona, primer i segon classificat de la Lliga al final de la primera volta, no evita que els dos equips es puguin trobar en semifinals. Tots els aparellaments es fan per sorteig pur però, això sí, Salamanca i Girona estan exempts de jugar l'eliminatòria de divendres. El primer dia, divendres 10 de febrer, Gernika, Araski, Al-Qázeres i Uni Ferrol es jugaran entre ells –un partit a les set i l'altre a les nou del vespre– les dues places de semifinalistes que falten. L'endemà, dissabte, les dues semifinals es jugaran a les sis i a les vuit i la final serà el diumenge a les dotze del migdia. La normativa de «sorteig pur» podria provocar que una semifinal enfrontés els dos equips guanyadors de la ronda prèvia i l'altre l'Spar Citylift amb Perfumerías Avenida.

Amb un pressupost aproximat de 70.000 euros, l'Spar Citylit Girona va presentar un projecte que superava amb escreix els mínims requerits per la Federació Espanyola. L'altra candidatura, la de Salamanca, apel·lava a la commemoració del seu vint-i-cinquè aniversari a l'elit com a principal motiu per acollir l'esdeveniment. El Perfumerías Avenida ja havia organitzat la Copa els anys 2002 i 2009, ara fa tres anys es va fer en una altra ciutat de Castella i Lleó (Zamora) i en les dues últimes edicions a Torrejón de Ardoz i a Sant Sebastià. Un final de Copa en bàsquet femení no es disputa a Catalunya des del 1986 quan, jugant com a amfitrió a Tortosa, el Sabor d'Abans va guanyar el títol amb un equip en què destacaven, entre d'altres, les figuerenques Anna Junyer i Roser Llop.

Tot i que, fins al darrer moment, la candidatura del Perfumerías Avenida va intentar portar la Copa a Salamanca, els nous gestors de la Federació Espanyola han optat per prendre la decisió basant-se únicament en criteris tècnics. En els últims dies, des de l'Avenida i la federació de bàsquet de Castella i Lleó també s'havia esgrimit el criteri geogràfic –evidentment, Girona està més lluny que Salamanca de les ciutats d'origen de la resta de clubs participants–, però la FEB també va estimar un «motiu» que, per exemple, no permetria mai fer cap torneig a Canàries. El projecte gironí millora els mínims de la Federació Espanyola amb el compromís d'assumir les despeses de la nit de dijous per als quatre equips que juguen divendres (a la proposta de Salamanca se l'havia de pagar cada club); una aportació de 1.000 euros per despeses de viatge a cadascun dels sis participants; la instal·lació de LED a peu de pista estalviant-ne el cos a la FEB, que es queda tots els ingressos publicitaris; l'organització de la Minicopa amb entrades de franc a Fontajau per als equips participants; i la venda d'entrades a través de l'empresa especialitzada Koobin (Eurolliga masculina, entre altres grans esdeveniments esportius). L'Uni també aprofitarà la Copa per fer un homenatge a les sis gironines que han estat internacionals absolutes amb la selecció espanyola: Anna Junyer, Marta Xargay, Roser Llop, Queralt Casas, Carme Vilagran, Lolita Iglesias i Georgina Bahí.