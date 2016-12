El millor partit de Marc Gasol

El gran moment de Marc Gasol continua acaparant elogis als Estats Units després que, aquesta passada matinada, l'expivot de l'Akasavayu i president de l'Escola de Bàsquet Girona ha igualat el seu millor sostre anotador a l'NBA amb 38 punts a la pista dels Detroit Pistons (86-98). Gasol ha estat determinant per a la dinovena victòria dels Grizzlies de la temporada amb una exhibició d'encert ofensiu: 14/17 en tirs de camp (incloent-hi aquí el 2/3 en triples) i 8/11 en tirs lliures amb cinc rebots i quatre assistències. Marc Gasol ja havia anotat 38 punts ara fa una mica més d'any, 2 de desembre del 2015 en un partit contra els Pelicans de Nova Orleans, abans de la lesió al peu que el va tenir vuit mesos de baixa i li va fer perdre els Jocs Olímpics.





"Els meus companys no paraven de buscar-me. Quan t'entrens els tirs tot sembla més senzill", assegurava aquesta passada matinada Marc Gasol que amb l'arribada de David Fizdale a la banqueta dels Grizzlies juga molt més obert per generar espais a la zona gràcies a la seva fiabilitat en el tir exterior. Amb un 43% en triples (44/103), Marc Gasol s'ha convertit en un dels millors tiradors de triples de la competició sense deixar de ser determinant dins la zona, tant en atac com en defensa. "Està fent de tot i bé. Més a prop del que un pot estar del que seria un autèntic MVP. No només anota, reboteja i assisteix sinó que també marca la diferència defensant. Hi ha molt pocs candidats a MVP que estiguin a aquest nivell en els dos costats de la pista", explicava ara fa uns dies Fizdale veient com Marc Gasol ha tornat millor que mai després de superar la greu lesió al peu de la passada temporada.

El 8 de febrer del 2015, Gasol es va fer un trencament sense desplaçament de l'os del peu en un partit contra els Blazers. La mateixa lesió que havia acabat amb la carrera del xinès Yao Ming, va desdibuixar molt la del lituà Zydrunas Ilgauskas o que, per exemple, ha mantingut dos anys sense jugar i encara obliga a dosificar una de les grans promeses/realitats del bàsquet nord-americà actual: l'espectacular pivot dels Sixers Joel Embiid. La lesió va obligar el pivot català a passar pel quiròfan, amb la qual cosa es va perdre tot el restava de temporada i va haver de renunciar als Jocs Olímpics, però la llarga travessia pel desert ha acabat reforçant un Marc Gasol que, plenament recuperat del peu, s'aprofita de la seva maduresa personal a 29 anys i de l'estil de joc del nou tècnic dels Memphis Grizzlies (David Fizdale) per ensenyar la seva millor versió en un primer tram de temporada espectacular.