Quatre partits de sanció a Delgado (Nàstic) per insultar l'àrbitre al derbi

n El Comitè de Competició va fer públiques ahir les sancions corresponents a la jornada passada de la Lliga 1, 2, 3. La més cridanera és sens dubte el càstig de quatre partits que ha caigut a l'extrem del Nàstic de Tarragona Juan Delgado per la seva expulsió a Montilivi contra el Girona. L'uruguaià va ser expulsat amb vermella directa per haver dit «poca-vergonya» a l'àrbitre. De la seva banda, Stéphane Emaná, expulsat també a Montilivi, ha estat sancionat amb un partit.

D'altra banda, el central uruguaià del Saragossa, Marcelo Silva, no podrà enfrontar-se al Girona el proper 8 de gener, ja que el Comitè va castigar-lo amb un partit arran de la seva expulsió al camp del Rayo. Per últim, el tècnic de l'Almeria, Fernando Soriano, ha rebut tres partits de suspensió per la seva expulsió a Miranda.