Quique es disculpa amb l'afició de l'Espanyol per elogiar Messi

L´Espanyol rep aquest vespre l´Alcorcón a Cornellà amb un 1-1 de l´anada al Santo Domingo i l´objectiu de segellar l´accés als vuitens de final de la Copa del Rei. Diego López, per lesió, i Javi López no figuren a una llista de convocats on tampoc hi és Martín Demichelis. L´argentí negocia la seva devinculació del club. La prèvia del partit, però, va estar marcada per les disculpes de Quique Sánchez Flores a l´afició blanc-i-blava pels seus comentaris i gestos cap al blaugrana Leo Messi després del derbi barceloní de la passada jornada (4-1). «Em sento frustrat. Si he ferit la sensibilitat d'algun periquito li demano disculpes. Mil perdons», va dir el tècnic madrileny. L'entrenador, de tota manera, va subratllar la importància del suport de Cornellà. «L'afició està espectacular i tinc una connexió espectacular amb ells. El que fem ha de ser sempre per a ells», va mantinir.

Quique va evitar valorar l'absència de salutació entre ell i el tècnic blaugrana, Luis Enrique: «Sóc una persona simple i madura. Al meu voltant només hi vull gent senzilla i sana. No m'agrada la polèmica, sóc feliç gaudint de la vida. Tot el que faci pudor d´estrany no m'interessa i em sento molest amb aquest tipus de coses, amb aquestes preguntes», va afegir.

El paraguaià Hernán Pérez, ja recuperat, està disponible per al partit. Quique també ha inclòs a la llista de convocats dos jugadors del filial no habituals com el porter Andrés Prieto i el lateral dret Marc Navarro.