Jordi Xammar i Nicolás Rodríguez guanyen la Christmas Race en 470

n La tripulació catalanogallega formada per l'olímpic Jordi Xammar i Nicolás Rodríguez va ser ahir la guanyadora en 470 Masculí de la 41a edició de la Christmas Race de vela, que es va clausurar en aigües de la badia de Palamós. Les franceses Cassandre Blandini i Aloise Retornaz, en 470 Femení, es van endur el Trofeu Manuel Albalat, al vencedor absolut de la Christmas Race. També hi va haver triomfs espanyols en les classes no olímpiques: En Europe, Sergi Pérez (CN l'Estartit); a Laser Radial Masculí, el murcià Rafael de la Hoz; al 420 Femení, Aina Colom/Vicky Reynés, i en 29er Albert Gelpí/Alexandre Boquet.

En 470 Masculí Jordi Xammar i Nicolás Rodríguez (CN Garraf) depenien d'ells mateixos per guanyar. La tripulació catalano-gallega havia de quedar per davant dels alemanys Simon Diesh i Philipp Autenrieth i així ho van fer acabant quarts a la Medal, dos llocs per sobre dels seus rivals.

En 470 Femení la tripulació catalanobalear formada per Silvia Mas i Paula Barceló (CN S'Arenal) va certificar el subcampionat. Amb la seva victòria a la Medal Race van escalar un lloc a la general acabant segones, entre les campiones, les franceses Cassandre Blandi/Aloise Retornaz, i les terceres, Charlotte Yven i Marina Riou. A la classe Finn Alex Muscat (CN Garraf) va perdre en la Medal Race la seva posició en el podi. El català no va poder defensar el seu lloc i després de ser setè a la final ha tancat la Christmas quart.