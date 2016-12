El Llagostera es reforça amb Manu Gavilán (Eldenc)

n El Llagostera va anunciar ahir el primer fitxatge del mercat d'hivern. Es tracta de Manu Gavilán, davanter sevillà que fins ara actuava a l'Eldenc i que ha pogut rescindir el contracte per la delicada situació econòmica i esportiva que viu el cuer destacat del grup III de Segona B. Manu Gavilán va nèixer a Mairena del Aljarafe i té 25 anys. Es va formar al futbol base del Betis, per després prosseguir la seva carrera a Itàlia, a partir de 2010, en equips com el Bolonia, on va debutar com a professional, i el Piacenza, el Nocerina i el San Marino, on va anar cedit pels primers. El Zamora el va fer tornar a Espanya però no va trigar a iniciar una nova aventura a l'estranger, a la Bundesliga austríaca, fitxant per l'Sportvereinigung Ried.

El nou jugador del Llagostera ha sigut internacional sub-17, 18 i 19 amb Espanya (el 2008 va guanyar l'Europeu sub-17 al costat de futbolistes de la talla de Thiago Alcántara, Oriol Romeu, Montoya i Canales, i el 2010 va quedar subcampió del mateix torneig compartint vestidor amb Isco, Iker Muniain, Koke, Sarabia i Sergi Roberto ). Les seves millors ratxes golejadores han sigut al Zamora, on va anotar vuit gols en 26 partits, i al Betis B, amb sis dianes en 34. Del seu joc se'n destaca la mobilitat i els recursos tècnics que presenta tot i la seva alçada (1,81 metres). Gavilán va acomiadar-se dimecres de l'Eldenc amb llàgrimes als ulls i al costat de tota la plantilla i del tècnic Mario Barrera, exdirector esportiu del Girona. Manu ha fet tres gols aquest any, un d'ells al Llagostera, en la seva derrota al Pepico Amat per 2-0 el passat 20 de novembre.