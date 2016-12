El Lloret passa en mig any del descens a Primera a la classificació per a la Copa

n El Lloret d'hoquei va acabar la temporada passada baixant a Primera Nacional, però mig any després d'aquell desencís, celebra la classificació per a la Copa del Rei. Els selvatans, que finalment van poder-se mantenir a l'OK Lliga adquirint els drets federatius del desaparegut Cerceda, han sigut una de les grans revelacions de la primera volta i això els ha valgut assegurar-se, a falta d'un partit, la setena posició de la classificació, l'última que dóna dret a jugar la competició del ko. La derrota del Caldes contra l'Alcoi dimecres a la nit ho va confirmar matemàticament, per alegria de la plantilla de Manel Barceló, que just aleshores estava acabant l'entrenament.

El gran mèrit del Lloret ha sigut aconseguir el bitllet per a la Copa amb una plantilla jove, formada en un 80% per jugadors de la pedrera, que hauria estat la mateixa a Primera en cas de no haver pogut mantenir la categoria als despatxos. «Anirem a la Copa a gaudir, molts dels nostres jugadors no l'han viscut mai un torneig com aquest, però també a competir», valorava ahir el tècnic, Manel Barceló, satisfet amb el rendiment dels seus «menys quan ens hem enfrontat contra els quatre grans, on ens ha costat competir».

Els equips classificats per a la competició, que es jugarà a Alcobendas, són Barça ,Vic, Reus, Liceo, Voltregà, Vendrell i Lloret, per mèrits esportius, més els madrilenys, com a organitzadors. El torneig es disputarà del 23 al 26 de febrer.