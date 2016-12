L'Olot rebaixa per la promoció de Nadal el preu del carnet de soci a la meitat

n L'Olot ha llançat aquesta setmana una ambiciosa campanya promocional per augmentar la massa social aprofitant les festes de Nadal. El club garrotxí, segon classificat de Tercera, lliutant cos a cos amb el Peralada pel lideratge, ofereix els carnets de soci amb descomptes a la meitat del preu inicial i ho promociona amb un vídeo amb l'himne del club cantat per més de 40 persones vinculades a l'entitat i una ampliació de productes a la seva botiga per posar-te més vermell que mai.

D'aquesta manera l'abonament a general fins a final de temporada (9 partits i la possible promoció d'ascens a Segona B) valdrà 50 ?, l'abonament Jubilat se situa als 45 ? mentre que el Júnior (10-18 anys) en costarà només 15 ?.

Tot i el descens de categoria l'Olot ha pogut mantenir bona part de la massa social que tenia a Segona B. La mitjana d'assistència als partits és de les més altes de Tercera i se situa entre els 1.200 i els 1.500 seguidors.