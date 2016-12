Luis Enrique dóna vacances a la plantilla del Barça fins al 30 de desembre

n Després de golejar l'Hèrcules al Camp Nou (7-0) i classificar-se per als vuitens de final de la Copa del Rei, la plantilla del Barcelona gaudirà de les seves vacances nadalenques durant els pròxims nou dies i mig. El tècnic del conjunt blaugrana, Luis Enrique Martínez, ha citat els seus jugadors el divendres 30 de desembre, a les 18.00, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Allà, els blaugranes començaran a preparar el primer compromís del 2017: l'anada dels vuitens de Copa, el 4 de gener, contra un rival que es determinarà avui en el sorteig. Hi ha quatre jugadors del conjunt blaugrana a qui Luis Enrique va donar permís per avançar les seves vacances: el defensa Gerard Piqué i els davanters Lionel Messi, Neymar i Luis Suárez, que les van començar dilluns passat i dimecres ja no van disputar el partit contra el conjunt alacantí. Tots quatre tenen permís per tornar el 2 de gener a la feina, tot i que podrien avançar la data si el rival a la Copa és potent.