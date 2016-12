«Tenim la responsabilitat i el repte de fer la millor Copa de la història»

Un cop passada l´alegria inicial per la designació de Girona i Fontajau com a escenari de la Copa, ha començat ja el vertigen en veure la feinada que els caurà a sobre?

Ara el sentiment és de responsabilitat. Aquesta Copa és un reconeixement a la gran trajectòria que ha tingut el club en els últims anys. Som un club molt jove, que està creixent molt ràpidament i que està fent història aconseguint grans resultats. La Copa és un altre esdeveniment que pot marcar un abans i un després i això, per als professionals del club és una responsabilitat perquè tenim el repte de fer la millor Copa possible i la millor Copa de la història.

S´ha dit molt que la proposta de Girona era la millor. Ara toca passar de les paraules als fets?

Crec que al club no li fa falta treure cap conill del barret. Hem de consolidar el que ja fem habitualment en l'àmbit d'organització, logística, comunicació... Hi hem de posar tot l'esforç possible i fer que el nivell organitzatiu de la Copa estigui a l'altura d'un esdeveniment tan important.

L´èxit seria omplir Fontajau dissabte i diumenge amb gent que hagi pagat entrada?

Aquest és l´objectiu. La gent potser no està gaire acostumada a pagar per veure bàsquet femení, però cada cop ens estem acostant més als pocs dubtes que es tenen a l´hora de pagar per anar a veure el Barça o el Girona. En aquest cas estem davant un esdeveniment que valdrà la pena i al club també hem de ser més responsables combinant la nostra política de preus populars per acostar l´esport a la gent, i la necessitat de cobrir les despeses per evitar que un esdeveniment com la Copa posi en perill la viabilitat del club.

La designació de Girona com a seu el va sorperndre o s´esperava que la FEB valoraria els mèrits de la seva proposta?

No va ser cap gran sorpresa. Teníem la sensació que la decisió estava oberta, però també teníem confiança en la candidatura i en la idea que els nous gestors de la Federació Espanyola volien marcar un abans i un després en la manera de fer les coses respecte als antics dirigents. Penso que a Salamanca no ha agradat la decisió, però com a club només podem agrair la confiança a la FEB i posar-nos a treballar per organitzar la competició el millor possible.

Entén la decepció que hi ha hagut a Salamanca?

Si, és clar. Si ens hagués passat a nosaltres també estaríem decebuts i, fins i tot, també tindríem una mica de ràbia. Però no deixa de ser una rivalitat esportiva entre dos clubs que crec que no ha de passar d´aquí.

L´afició de Salamanca sempre ha estat la més nombrosa a les copes. Ara hi ha el dubte de si es mobilitzaran per venir a Girona o, enfadats amb la FEB, preferiran quedar-se a casa.

Tant de bo que la gent de Salamanca vulgui fer un boicot i no vinguin a animar el seu equip a la Copa, perquè la nostra primera intenció quan van demanar l´organització era per intentar ­guanyar-la. El nostre objectiu és omplir el pavelló, sigui amb gent de fora o amb gent d´aquí com va passar en el partit de lliga, però està clar que com més suport tinguem més opcions tindrem de guanyar.

Millor que la «Marea azul» no vingui?

Penso que l´afició de Salamanca és molt correcta i ho dic amb l´experiència d´haver-la viscut des de la pista. Molts cops les aficions estan per sobre de nosaltres mateixos, els dirigents. Són una afició modèlica. Recordo que en el partit de la final de la temporada passada allà hi havia 50 aficionats nostres barrejats amb la seva afició i no hi va haver cap problema. I quan ells van venir aquí a Fontajau tampoc.

I a l´equip el veu capaç de guanyar aquesta Copa?

Sí.

Ho diu molt convençut?

A la pregunta de si l´equip està capacitat la resposta és sí. Després això és esport i pot passar de tot. Intentarem, de totes les formes que puguem que l´equip tingui més opcions de guanyar, però penso que la Copa és una oportunitat de demostrar l´ambició del club competint al màxim nivell a dins de la pista.