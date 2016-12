Barça i Athletic es creuaran a la Copa del Rei per tercera vegada consecutiva

n El sorteig de vuitens de final de la Copa del Rei va aparellar ahir el Barcelona i l'Athletic Club de Bilbao, en el que suposa la tercera temporada consecutiva en què els dos equips s'enfrontaran en aquesta competició.

En els dos encreuaments copers anteriors, el conjunt de Luis Enrique es va emportar la victòria, tant a la final del 2015 (1-3) com en els quarts de final de la temporada passada (1-2 en l'anada i 3-1 en la tornada). En total, catalans i bascos s'han enfrontat 39 vegades a la Copa del Rei, amb un balanç favorable al conjunt blaugrana de 22 victòries, 6 empats i 11 triomfs per als bilbaïns. L'eliminatòria suposa, a més, un nou xoc entre els dos equips que més vegades han guanyat la Copa. El Barça ha conquerit 28 vegades la competició, mentre que l'Athletic té 23 trofeus. El partit d'anada es jugarà a Bilbao la vigilia de Reis (5 de gener, 21.15) i es podrà veure en obert pel canal de la TDT Gol. La tornada s'ha programat per al dimecres 11 de gener a les 21.15.

El garrotxí Pere Gratacós, responsable de Relacions Institucionals del Barça, va declarar que l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa del Rei davant l'Athletic serà «molt disputada», però que, en cas de superar-la, reforçarà «molt la moral» de l'equip. «Som els dos equips que més Copes tenim, ells 23 i nosaltres 28, però nosaltres volem tenir-ne 29», va dir l'extècnic del Figueres i del Girona, que va qualificar de «molt difícil» el doble enfrontament contra el conjunt basc. «Si passem aquesta eliminatòria reforçaria molt la moral. Jugar contra l'Athletic és un plaer, encara que és un rival molt fort, dels més potents del torneig. Seran dos grans partits i això donarà prestigi a la Copa», va manifestar el dirigent blaugrana, que va assenyalar que tenen «un petit avantatge» per jugar la tornada al Camp Nou.

Madrid-Sevilla, l'altre gran duel

Si l'eliminatòria entre l'Athletic i el Barça serà interessant i més per ser un dels clàssics de la competició, la que disputaran el Reial Madrid i el Sevilla també serà molt disputada. L'equip madridista tindrà una dura prova als vuitens de final i tot i trobar-se en un bon moment de forma, al davant hi tindran l'equip de Sampaoli, que està fent una gran temporada.

A més, el Madrid visitarà el Sánchez Pizjuán dos cops en una mateixa setmana. El dia 12 (21.15) en el partit de tornada dels vuitens de Copa i el dia 15 de gener en partit de Lliga.

Els precedents són favorables a l'equip madridista, ja que els andalusos només han superat 3 eliminatòries de 13 davant el conjunt blanc. En l'últim precedent, el 2011, el Reial Madrid va guanyar els dos partits de semifinals.

La igualtat regna als vuitens

L'Atlètic de Madrid, que no juga una final copera des de 2013, espera seguir fent passos en la competició i en vuitens s'enfrontarà al Las Palmas, desè classificat a la Lliga. L'equip canari, dirigit per Quique Setién, jugarà el primer partit a l'illa (3 de gener, 21.15), mentre que a la tornada s'haurà de desplaçar a Vicente Calderón, estadi en el qual va perdre per la mínima al campionat de lliga en l'última jornada de l'any.

La Reial Societat, que va eliminar en setzens el Valladolid de Segona Divisió, s'enfrontarà al Vila-real, quart classificat a la Lliga. Serà un altre duel molt igualat, entre dos equips que estan competint molt bé a la Lliga i que es troben en places europees. El primer partit serà a Anoeta (4 de gener) i la tornada, a Castelló (dia 11).

El Deportivo i l'Alabès s'enfrontaran per tercera vegada a la Copa del Rei. Tots dos conjunts no coincidien en el torneig des de la temporada 1997-1998, en què l'equip basc, que estava a Segona, va eliminar als gallecs en quarts de final després d'imposar-se 3 a 1 a Mendizorroza i igualar sense gols a Riazor. El València i el Celta, per la seva part, es tornen a mesurar en la competició més de vint anys després del seu últim aparellament, després d'haver disputat 8 eliminatòries, de les que l'equip valencià va superar-ne 7 i el gallec, 1. L'últim enfrontament en Copa va tenir lloc a la temporada 1995-1996, també en vuitens de final. En el partit d'anada es va registrar un empat a un a Balaídos i en el de tornada van guanyar els valencianistes per 3-0 a Mestalla.

L'Osasuna, cuer del campionat de lliga, s'enfrontarà en vuitens de final a l'Eibar, al qual rebrà a Pamplona en l'anada el dia 3 de gener. Ipurúa resoldrà el dia 12.

Finalment, els dos únics equips de Segona, Alcorcón i Còrdova, s'enfrontaran entre ells. Un d'ells serà l'únic representant de la divisió de plata als quarts de final. Els botxins de l'Espanyol i del Màlaga, respectivament, no van tenir el premi esperat i hauran de jugar entre ells.