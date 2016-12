La nit més especial del Bordils

n Va ser un regal anticipat de Nadal, una nit molt especial per a la família, perquè, al cap i a la fi, aquest club és això, una família, que forma part del Bordils. La selecció catalana reapareixia dijous, set anys després, en un amistós a Granollers contra el vigent subcampió del món, el Qatar de Valero Ribera. I ho feia amb Edu Nonó, Marc Canyigueral i Pep Reixach formant part de la convocatòria i tenint un paper protagonista en l'equip. Els dos primers estan plenament consolidats a l'Asobal, al Bidasoa d'Irun i el Ciudad Encantada de Conca, respectivament; Reixach segueix al Blanc-i-Verd, on també continua un Pau Campos que tampoc es va perdre el duel, viscut a peu de pista participant en la transmissió radiofònica de Catalunya Ràdio. «Hi ha moments que en compensen molts d'altres», escrivia ahir al seu compte de Twitter adjuntant la foto que es va fer amb els «seus» tres jugadors.

Tots quatre ho reconeixen: va ser una jornada que els va posar la pell de gallina. Pel retrobament amb amics i excompanys; pels centenars de seguidors de Bordils que van anar a Granollers a veure el partit i van convertir el pavelló en una rèplica del Blanc-i-Verd. Pel gol de Nonó a tres segons del final que va acabar donant la victòria a l'equip català (28-27), «la cirereta» a una nit històrica. «Els anys passen però em segueixo divertint igual que abans quan jugo amb els amics. Ens vam sentir molt a gust», relatava ahir el jugador, que, amb 31 anys, ha debutat aquesta temporada a l'elit amb el Bidasoa, on gaudeix de minuts i de la confiança del tècnic.

Per a Pep Reixach també va ser una nit màgica. No només per tornar a jugar junts amb Nonó i Canyigueral, sinó per retrobar jugadors de la seva generació amb els quals el 2008 va guanyar a Vigo amb la selecció catalana el campionat d'Espanya cadet. El seu entrenador ja era Pau Campos. «Poder compartir una experiència com aquesta no té preu. Ho vam gaudir molt i va ser molt especial. Vam parlar d'handbol i els vaig dir que tot i que a Bordils tenim una temporada molt complicada, segur que ho tirarem endavant».

Canyigueral ho considerava ahir «una experiència fantàstica» recordant que es coneixen des que eren «nens» gràcies a l'handbol. Les coses li estan sortint bé. Viu la segona temporada a l'Asobal, ara a Conca després d'un primer any al Villa de Aranda, cinquè classificat de la lliga.

Per a Pau Campos la nit també va ser emotiva malgrat que manté el contacte permanent amb Nonó i Canyigueral i té Reixach a les seves ordres al Bordils. El tècnic va explicar que «aquestes coses omplen moltíssim i és una prova més que estem fent les coses bé. La selecció catalana jugava un partit set anys després i tenia tres jugadors sortits de Bordils amb papers destacats. I a sobre l'Edu va fer el gol de la victòria contra els vigents subcampions del món!».