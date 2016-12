Pere Pons, Fontàs, Crosas i Valentín jugaran a Girona el Catalunya-Tunísia

Els seleccionadors catalans Gerard López i Sergio González han inclòs fins a quatre jugadors gironins en la llista de convocats per l'amistós contra Tunísia que es disputarà a Montilivi el proper dimecres 28 de desembre (18.45). Pere Pons (Girona) ja estava confirmat des de feia dies i ahir, en l'anunci oficial dels seleccionats, Gerard també hi va citar el defensa banyolí del Celta Andreu Fontàs, que està tornant a tenir protagonisme després de superar una greu lesió que el va tenir gairebé en blanc tot el curs passat; el migcampista bescanoní del Tenerife Marc Crosas, i el lateral empordanès del Nàstic Gerard Valentín. La convocatòria, de 23 futbolistes, també presenta noms destacats com els de Xavi Hernández (Al Saad), Sergi Roberto (Barça), Sergio García (Al-Rayyan) i Gerard Moreno (Espanyol).

L'Espanyol, amb sis (Víctor Álvarez, David López, Aaron Martín, Marc Roc, Álvaro Váquez i Gerard Moreno), és el club que més jugadors aporta a la selecció aquest any. El Barça només hi tindrà un parell de representants, el porter Jordi Masip i el migcampista Sergi Roberto. Gerard va explicar que aquesta vegada, i aprofitant que el tradicional amistós de Nadal es descentralitza per jugar-se a Montilivi, havien volgut «premiar» els equips catalans de Segona A per «valorar la feina que fan pel futbol català» citant un futbolista del Girona, un del Nàstic i un del Reus.

El seleccionador català va destacar que «presentem una llista atractiva per afrontar un rival molt competitiu i fort». Gerard també va valorar en la seva intervenció d'ahir el seu retorn a Girona, on va tancar la seva carrera com a futbolista en una etapa de dos anys i mig entre el 2009 i el 2011. Segons va explicar el tècnic «per a mi és especial anar a Girona com a ex que sóc d'aquest equip. Estem molt il·lusionats de veure el camp ple, amb totes les localitats exhaurides. Segur que hi haurà molt caliu a la grada». En aquest sentit, i preguntat pel fet que la selecció surt per primera vegada de Barcelona, el preparador va afegir que «volem que Catalunya enganxi a tot el territori i per aquest motiu intentarem anar a les comarques en els propers anys». En l'acte d'ahir també hi van ser presents el directiu i delegat de la FCF a Girona, Jordi Bonet, el directiu i delegat a Barcelona, Francesc Folguera, i un dels membres del cos tècnic català, Xavi Aguado.

A Girona el Catalunya-Tunísia ha despertat molta expectació, fins al punt que les 9.200 localitats de Montilivi ja estan esgotades des de dimecres. Els organitzadors recomanen als espectadors que vagin amb temps a l'estadi per evitar aglomeracions i poder estacionar el vehicle amb comoditat. El partit arrencarà a 3/4 de 7 del vespre i serà transmés en directe per TV3. En cas d'empat al final dels 90 minuts hi hauria una tanda de penals per determinar el guanyador. A la llotja hi ha prevista la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Tunísia arribarà dilluns i s'entrenarà a Vilobí, en plena preparació per a la Copa Àfrica, que arrencarà al gener.