El dilema de Gerard Deulofeu

Gerard Deulofeu té un dilema. Amb el mercat d'hivern a punt d'aixecar el teló, el futbolista de Riudarenes medita deixar l'Everton i provar fortuna a un altre equip. No sap si continuar i esperar que la seva sort canviï, o si per contra, mirar d'arreplegar els minuts que ara li falten tot agafant un nou destí. Aquest proper estiu es disputa l'Europeu sub-21 i Deulofeu hi vol ser representant la selecció espanyola. La seva baixa participació a la Premier pot jugar-li una mala passada; primer, deixant-lo fora de la llista definitiva de convocats i segon, en el cas que entrés, fent-lo arribar sense massa rodatge de partits. L'Everton, que el té lligat fins al 2019, no posaria gaires dificultats en obrir-li les portes i deixar-lo marxar cedit. La decisió final passa pel criteri del jugador, qui haurà de prioritzar si finalment es queda a la riba del riu Mersey o si opta per provar fortuna.

Després del seu irregular pas pel Sevilla d'ara fa dues temporades i de veure com el Barça, club en el que es va formar, no li donava l'oportunitat que ell sempre ha esperat, Gerard Deulofeu va decidir acceptar ara fa dos estius l'oferta de l'Everton, on ja hi havia jugat en condició de cedit tres cursos enrere. Aquell any, els seus números van ser prou bons tot i la seva joventut; un rendiment similar al del curs passat, en el que va jugar 26 partits de lliga i 6 de Copa. La situació, però, no és la mateixa aquest curs. Sota la batuta de Ronald Koeman, al gironí no se l'està veient massa al damunt de la gespa. No és titular des de fa més de dos mesos i, tot i que ha jugat 11 partits a la Premier, en només 4 d'ells ha sortit d'inici. En els dos últims compromisos ha estat suplent contra l'Arsenal (sense minuts) i ha quedat fora de la convocatòria en el derbi amb el Liverpool, fet que demostra que Koeman no acaba de comptar massa amb ell i obren la porta a la possibilitat que pugui canviar d'aires al gener.

Als seus 22 anys, Deulofeu no ha acabat d'explotar. I això que, unes temporades enrere, se'l considerava com un dels jugadors més prometedors del planter del Barça. Amb els blaugrana ha debutat a Primera i també a la Lliga de Campions, però no ha aconseguit convèncer ni fer-se amb un lloc a la primera plantilla. En dos cursos ha marxat cedit, primer a l'Everton i després al Sevilla, i no va ser fins l'estiu del 2015 que es va tancar el seu fitxatge rumb a Goodison Park a canvi de 6 milions d'euros. «Deulofeu és un d'aquells jugadors pels qui pagues una entrada. Espero que trobi un entrenador que el sàpiga interpretar», deia d'ell fa poc Robert Martínez, director esportiu del Barça. Caldrà veure si el gironí acaba deixant que sigui Koeman el que interpreti el seu joc com li agradaria o es posa a les ordres d'un altre tècnic.