El Boxing Day consolida una jornada més el Chelsea com a líder de la Premier

El Boxing Day, la festa de cada 26 de desembre que celebra el futbol anglès, va servir per confirmar el domini del Chelsea una jornada més i ja en van dotze seguides sense conèixer la derrota. El conjunt d'Antonio Conte, que ja ha firmat la millor ratxa de triomfs en la història del club de Stamford Bridge, no afluixa i manté la seva estabilitat davant la inquietud dels seus perseguidors. En el matx davant el Bournemouth els londinencs en van tenir prou amb un gol de Pedro, amb assitència de Fàbregas, un penal transformat per Hazard i un gol en pròpia dels locals.

Quan només queda una jornada per completar la primera volta de la Premier League, el Chelsea té un avantatge de nou punts sobre el Liverpool, que juga avui davant l'Stoke City, i set sobre el Manchester City, que es va imposar amb patiment al camp del Hull City (0-3). Els de Pep Guardiola van guanyar amb tres dianes en els darrers vint minuts de partit, obra de Yaya Touré, de penal, Kelechi Iheanacho i el darrer en pròpia porteria, ja en el temps afegit.

L'Arsenal, quart a nou punts del líder, va guanyar per la mínima a l'Emirates Stadium davant el West Bromwich amb un gol de cap de Giroud al minut 86, rematant una passada perfecta d'Ozil. Per la seva part, el Manchester United va vèncer el Sunderland (3-1) i confirma d'aquesta manera la seva millora en els resultats.

Potser arriben tard per la lluita pel títol de lliga, però de ben segur estaran en la disputa per classificar-se per la Lliga de Campions. Els de Jose Mourinho es troben sisens amb 33 punts després de fer bons els gols de Blind abans del descans i d'Ibrahimovic, el dotzè d'aquest curs, i Mkhitaryan en els darrers deu minuts.

Finalment, el gironí Deulofeu no va disputar cap minut en el matx del seu equip, l'Everton, al camp de l'actual campió de lliga, el Leicester (0-2) que es troba a només tres punts del descens. Amb aquest triomf, l'Everton se situa setè, a set punts del Manchester United.