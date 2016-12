Duel directe per al Barça i urgència de Penya i Manresa

El Barça vol aparcar el seu mal moment a l'Eurolliga amb un triomf que el situaria segon a la lliga ACB. No serà fàcil, ja que per aconseguir-lo s'haurà d'imposar al València Basket, segon classificat amb el mateix registre de 9-3 que els homes de Bartzokas. Alhora, el vencedor d'aquest duel es classificarà directament per a la Copa del Rei de Vitòria.

Per la seva part, la Penya rep el Saragossa en un duel en què els badalonins seguiran amb la baixa d'Albert Miralles i en què podria debutar el nou fitxatge, Terry Smith, si és donat d'alta. Finalment, el Manresa rep l'Estudiantes, un dels quatre conjunts amb quatre victòries, en un altre duel clau per les aspiracions de salvació del Manresa, que suma un sol triomf en dotze partits disputats.