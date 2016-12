Quan el futbol comença per la base

n En els últims anys, a Llagostera el futbol s'ha convertit en una qüestió d'interès general. Primer per l'ascens meteòric de la UE Llagostera-Costa Brava fins arribar al futbol professional, en una aventura de dos anys que es va acabar el passat estiu, i després, i encara que els d'Oriol Alsina no han tingut el inici de temporada que s'esperava, per l'aparició d'un projecte per crear un nou club al poble. Poden conviure dues entitats tan semblants al municipi? És la pregunta que es fan molts que participen també del debat sobre les raons per les quals sorgeix el Club de Futbol Base Llagostera.

Tot plegat no està exempt de polèmica, ja que neix com un cavall de Troia per la mobilització d'un grup de pares del planter de la UE Llagostera preocupats per la pèrdua de protagonisme dels nens del poble i descontents amb l'actual gestió esportiva del club. En aquest sentit el president del futur equip, Josep Aliu, diu que «entenem que el futbol que es practica al poble és d'un nivell molt elevat i els nens de casa no hi poden competir. Han vingut molts jugadors de fora, molt preparats i amb qualitat per guanyar partits i pujar categories». Aliu insisteix que el CF Base Llagostera no té voluntat d'anar contra ningú, i aclareix que «només volem que els nens juguin i s'ho passin bé, mirarem de recuperar la gran quantitat de jugadors que han hagut de marxar a equips d'altres municipis».

Un cop constituïda la nova entitat els impulsors d'aquesta iniciativa estan seguint tots els passos administratius i federatius per començar a competir a partir de la propera temporada, encara sense saber amb quants jugadors comptaran. Les reaccions no s'han fet esperar, i el coordinador de la UE Llagostera-Costa Brava, Javier Salamero ha defensat la filosofia del club dient que «el patrimoni més important del club és el futbol base i estem dedicant molts esforços des de diverses àrees, no puc acceptar que es digui que hi ha nens que tenen un tracte diferent». Salamero explica que el projecte té un termini de quatre anys i que fins ara s'ha experimentat un gran creixement en el nombre d'equips i en la qualitat buscant l'objectiu de «ser un referent a nivell de futbol base al territori».

Més enllà de l'àmbit esportiu, el cas també afectarà l'ús del camp de futbol municipal que es gestiona des del Patronat d'Esports de l'Ajuntament de Llagostera. Actualment ja té problemes de capacitat, per la qual cosa l'alcalde del municipi, Fermí Santamaria, ha revelat que el consistori està estudiant la possibilitat d'adquirir uns terrenys propers a l'actual zona esportiva. Tot i això deixa clar que «no podem sobredimensionar els nostres recursos en funció de les necessitats d'uns i altres, tenim un programa a cobrir i no ens arriscarem a fer inversions importants sense unes garanties». Sobre els motius del naixement del nou club Santamaria es mostra preocupat per la possibilitat que tots els nens puguin practicar esport i considera que «sempre és positiu que surti una nova entitat i ara caldrà veure si tindran prou jugadors». A la província de Girona hi ha altres casos semblants, i poblacions com Vilafant, Lloret de Mar o Roses també tenen dos equips de futbol.