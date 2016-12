Il·lusions renovades a Quart i a Salt

Els dos conjunts gironins que competeixen a EBA han tingut trajectòries bastant oposades, si bé tant el CB Quart-Germans-Cruz com el Multiópticas CB Salt han sabut sobreposar-se a les diverses dificultats que han tingut fins al moment.

El Quart-Germans Cruz es troba actualment en segona posició del grup C "B" d'EBA, tot i que ha disputat un partit menys que el primer classificat, el CB Mollet. Amb un balanç de nou triomfs i dues derrotes en 11 partits, el conjunt dirigit per Albert Brea s'ha mostrat molt sòlid a casa –invicte després de sis partits– i a la pista del Pardinyes Lleida i de l'UB Sant Adrià és on va encaixar les dues desfetes. En ambdues ocasions el Quart va pagar la manca d'efectius per aquests duels. I és que les lesions i absències per motius personals o laborals han afectat els gironins de manera que en una plantilla una mica curta d'efectius, amb deu homes, encara s'ha fet més justa en alguns duels.

«Hem enllaçat més partits bons que dolents en aquests mesos de competició i dues derrotes és un bon balanç, sempre hi has de comptar. Tot i així, sempre hem d'estar concentrats i intesos, especialment fora de casa, perquè qualsevol equip et pot guanyar», diu el tècnic del Quart-Germans Cruz, Albert Brea. Alhora, l'entrenador descarta la incorporació d'algun jugador: «Hem intentat la incorporació d'alguns jugadors de la província de Girona i no ho hem aconseguit, ens ajudarem amb alguns del Primera Catalana del Club, sobretot Miquel Casadevall i Pablo Iborra» assegura Brea. Precisament Iborra és un jugador que va iniciar la temporada amb el Multiópticas Salt, però que per mutu acord entre ambdues parts el de Xàtiva va canviar d'aires per jugar al segon equip del Quart, des del mes de novembre.

Els saltencs van començar el curs amb una victòria davant el JAC Sants, però després van encadenar cinc derrotes consecutives que els deixaven a la cua del grup C "A" d'EBA. El novembre ha servit al Multiópticas CB Salt, onzè, per fer el canvi definitiu, amb tres victòries en els darrers cinc partits disputats que han servit per confirmar la millora en el joc de l'equip. El tècnic del Salt, Oriol Verdés, reconeix que les lesions i les absències per motius laborals no els van permetre competir en els primers partits. «Ara anem un mes i mig o dos descompensats però per sort aquest any la lliga és més llarga i esperem competir-ho tot a la segona volta, l'equip té marge de millora», afirma Verdés.

Amb tots els efectius recuperats, els dos conjunts esperen iniciar el 2017 amb la bona trajectòria mostrada en les darreres jornades. El Salt ho farà abans, el 8 de gener en el partit pendent de la jornada 5 davant l'AEC Collblanc.