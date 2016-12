«Si Montilivi tingués capacitat per a 12.000, també hauríem omplert»

Montilivi tindrà demà una entrada de gala. El Catalunya-Tunísia omplirà les 9.200 localitats del camp del Girona, després de la gran resposta que els clubs i els seguidors de la demarcació han donat a la crida de la Federació Catalana, en la primera experiència de la selecció fora de Barcelona. Les localitats estan esgotades des de la setmana passada, i segons assegura el delegat a Girona, Jordi Bonet, encara n'hauríen pogut despatxar, com a mínim, 3.000 més. «Hem tingut una demanda tan elevada que si Montilivi tingués capacitat per a 12.000 espectadors també hauríem omplert», subratlla.

Bonet diu que les expectatives s'han superat. Considera que la presència a l'equip que entrena Gerard López d'un jugador del Girona com Pere Pons, afegit a la convocatòria d'il·lustres com Xavi Hernández, ha acabat de posar atractiu al duel. «Quan vam començar a veure que els clubs ens demanaven més de 200 entrades cadascun vam tenir clar que podríem anar desbordats i pocs dies després, en una reunió a la Federació per fer recompte, ja estàvem 2.500 localitats per sobre de la capacitat de l'estadi», recorda. A partir d'aquí van anar retallant sobre les peticions que havien fet els clubs gironins i a banda han hagut de treballar amb una llista d'espera d'un miler de sol·licituds d'entitats de fora la demarcació. Si demà no plou, el camp estarà ple fins a la bandera i fins i tot es vol intentar confirmar si la zona reservada per a l'afició visitant s'omplirà per, en cas que no hi hagi tunisians, col·locar allà algunes de les peticions que han quedat a la reserva.

El delegat demana a l'afició que arribi amb temps al camp. Segons adverteix «hi haurà molta seguretat i ja se sap que no és fàcil aparcar a Montilivi. A les sis ja hi hauria d'haver la gent per allà voltant, tenint en compte que el partit és a tres quarts de set. Abans hi haurà una actuació de trabucaires, es farà una presentació dels jugadors molt espectacular i els nens es podran pintar la cara a l'exterior de l'estadi. És una jornada festiva, més enllà d'un partit de futbol».

Subies ha explicat aquests dies que portar la selecció a Girona és un «premi» al bon moment que viu el futbol a la província. I Bonet l'avala. «Tenim entre 21.000 i 22.000 fitxes, estem molt per sobre de les delegacions de Lleida i Tarragona», subratlla. A més el Girona està lluitant per pujar a Primera, el Llagostera competeix a Segona B i a Tercera Peralada i Olot pugnen pel lideratge i Palamós, Figueres i La Jonquera ocupen la zona mitjana alta de la classificació. Jordi Bonet considera que la delegació gironina «és la més propera a Andreu Subies» i manifesta que «jo personalment estic molt al seu costat i hi tinc una magnífica relació».

Més enllà del Catalunya-Tunísia Jordi Bonet es mostra satisfet pels bons resultats que estan donant les diferents campanyes de conscienciació per eradicar la violència dels camps de futbol. S'ha fet pedagogia amb els clubs i actuacions com la possibilitat que els àrbitres aturin els partits en cas de problemes a la grada han jugat a favor de la reducció dels incidents. «Fa un parell de setmanes es va aturar un partit de Tercera Catalana perquè un seguidor increpava l'àrbitre, que era una noia. Al final l'home es va comprometre a comportar-se i el duel va seguir. El primer partit que es va aturar a Girona la temporada passada va ser un Sils-Gironès Sàbat d'alevins per un problema entre els pares. Cada cop s'aturen menys partits perquè aquell que porta problemes queda en evidència i els mateixos clubs els conviden a marxar si no se saben comportar», explica Bonet.