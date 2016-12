Palamós, Figueres i La Jonquera, a l'equador amb sensacions agredolces

Els cinc gironins que competeixen a la Tercera Divisió acomiaden l'any i alhora la primera volta amb sensacions ben diferents. El Peralada i l'Olot mengen a part i van disparats cap al play-off, mentre que el Palamós, el Figueres i La Jonquera afrontaran la segona volta amb l'objectiu de capgirar els mals resultats amb els quals acomiaden l'any, per així assegurar la salvació.

Els dos millors gironins ja fa un munt de jornades que han convertit el podi d'honor de la Tercera Divisió en el seu hàbitat natural des de fa una colla de partits.Es tracta del campió d'hivern, el Peralada. El conjunt xampanyer, amb 44 punts, té al cinquè classificat -el Terrassa-, és a dir al primer equip que no faria la promoció d'ascens, a 16 punts de distància. Per la seva part, l'Olot de Ramon Maria Calderé és segon classificat amb 43 punts i manté una distància respecte als egarencs de 15 punts.

En canvi, els altres tres gironins, el Palamós, el Figueres i La Jonquera, han arribat a l'equador de la competició anant de més a menys i patint una desacceleració evident que intentaran canviar amb l'arribada del nou any. El degà, que en alguns trams de la primera volta ha acompanyat el Peralada i l'Olot al capdamunt de la classificació, arriba a l'aturada de Nadal amb el mal record que va significar rebre un seriós correctiu a mans del Vilassar de Mar (3 a 5).

Els de Mármol, setens amb 27 punts, únicament han guanyat un partit, n'han empatat tres i n'han perdut quatre en les darreres vuit jornades. Amb 31 gols en contra, en bona part per culpa de les golejades rebudes contra el Terrassa (4-0), Granollers (6-2) i Vilassar de Mar (3-5), són el segon conjunt més golejat de la categoria.

Per la seva banda, el Figueres de Chicho Pèlach, desè amb 24 punts, ha arribat a la meitat de la lliga immers en una dinàmica negativa, com ho indica que els altempordanesos presenten un balanç d'una victòria i quatre derrotes en les últimes cinc jornades. Alhora, com el Palamós, els unionistes van acabar l'any rebent un bon grapat de gols: 4 a 1 a Granollers. Finalment, el nouvingut La Jonquera, en la temporada de la seva estrena a la Tercera, ocupa la 13a posició amb 21 punts, a només quatre de la temut descens.

Els d'Àxel Vizuete després d'un inici de curs espectacular que els va situar en places de play-off d'ascens gràcies a una ratxa de nou jornades d'imbatibilitat, ja fa unes jornades que s'han estancat i, en aquests moments, els fronterers encadenen set partits sense conèixer el significat de la paraula victòria. Els de Vizuete tanquen l'any amb cinc derrotes i dos empats i amb l'assignatura pendent de millorar els registres golejadors, vuit gols en dinou jornades i onze dianes encaixades.