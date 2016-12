La selecció de Tunísia arriba a Girona i s'entrena al camp de Vilobí

Amb el cap a la imminent Copa d'Àfrica, que es jugarà aquest mes de gener vinent, la selecció de Tunísia ha donat el tret de sortida a la seva preparació per aquesta important cita i ho ha fet a Girona. Demà s'enfronta a Catalunya a l'estadi de Montilivi i des d'ahir al migdia és a la capital gironina, on s'estarà uns dies abans d'enfilar cap al País Basc, on l'espera un nou compromís amistós contra el combinat d'Euskadi, previst per aquest divendres dia 30.

Encapçalada pel seleccionador Henryk Kasperczak, nascut a Polònia però amb també la nacionalitat francesa sota el braç, l'expedició tunisiana va arribar a Girona a dos quarts d'una del migdia i es va instal·lar a l'hotel Melià, el que serà el seu centre d'operacions durant aquests dies que l'equip s'estarà a la ciutat. Després d'instal·lar-se, dinar i descansar, jugadors i tècnics van enfilar cap a Vilobí. Allà, al seu camp de gespa natural, van celebrar el primer entrenament a terres catalanes. Va arrencar a les 6 de la tarda i es va allargar durant prop d'una hora i mitja. L'equip, campió de la Copa d'Àfrica ara fa dotze anys (2004), s'entrenarà de nou aquesta tarda a Montilivi, al mateix escenari on demà s'enfrontarà a Catalunya. Dijous, també s'exercitarà abans de marxar cap al País Basc, el seu nou destí.

L'entrenament d'ahir, que va reunir més d'una vintena de persones i que va aixecar certa expectació mediàtica (tot i això el camp estava tancat per evitar que hi hagués massa gent), va comptar amb la presència de mitja dotzena de tunisians instal·lats a Catalunya que no es van voler perdre l'oportunitat de saludar els seus compatriotes. Sense grans estrelles mundials, un dels jugadors més destacats i que ahir va deixar-se veure per Vilobí és Youssef Msakni. Es tracta d'un migcampista ofensiu de 26 anys que juga al Lekhwiya SC de Qatar i a qui coneixen com el Messi tunisià.