Un Catalunya-Brasil el dia de Sant Joan del 1934 a Vista Alegre de precedent

El partit d'aquesta tarda entre Catalunya i una selecció internacional, Tunísia en aquest cas, té un vell precedent a Girona amb el Catalunya-Brasil que es va jugar a Vista Alegre el dia de Sant Joan de 1934. Els defenses gironins Farró i Torredeflot va ser titulars amb Catalunya en un partit que va acabar 2-2 i els brasilers amenaçant de marxar abans d´acabar, indignats amb l´arbitratge. La visita de Brasil, que dos dies abans havia perdut contra el Barça a Les Corts (2-1), va portar una bona entrada a Vista Alegre tot i que, sobretot a la zona de tribuna, no es va arribar al ple, en un detall que la crònica del Diari de Girona de l'endemà atribuïa al preu de les entrades (3,15 pessetes). Tot i la superioritat tècnica brasilera, Catalunya es va avançar en el marcador en el minut 22 de la primera meitat gràcies a un gol de Gual després d'una bona jugada de Cristià. Abans del descans, el porter local Fournier va desfer un parell de bones oportunitats visitants i el partit hauria pogut arribar al descans amb un avantatge més ampli a favor de Catalunya si l'àrbitre no hagués anul·lat un gol de Calvet per una falta prèvia de Gual. Després de la represa, l'estrella dels visitants, Leonidas, va empatar el partit al cap de deu minuts, però Calvet va tornar a avançar Catalunya poc després. Veient-se perdent 2-1 en el marcador ja a la segona meitat, els brasilers varen apujar el nivell físic del partit, amb entrades dures per les bandes que van acabar amb Fèlix Farró lleugerament lesionat, i van poder empatar gràcies a una jugada personal d´Otasilio. Abans d´acabar, l´àrbitre va xiular un penal contra el Brasila, que acabaria fallant Soler, però que va provocar que els brasilers marxessin del camp tot i que, convençuts pel seu delegat, va tornar per acabar el ­partit.