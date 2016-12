Girona vibrarà amb la selecció catalana

«Em sembla que m´he perdut ben pocs partits de la selecció. Sempre hi solia anar amb la família, recordo els anys contra el Brasil, contra la Xina...». Com a aficionat, Pere Pons ha estat un habitual de la clàssica cita nadalenca amb la selecció catalana, però, aquest cop, el migcampista de Sant Martí Vell reconeix que «el moment de cantar l´himne serà més especial que mai». I és que avui, ­­­-18.45, TV3- el migcampista del Girona tampoc es perdrà el Catalunya-Tunísia, però aquest cop Pere Pons no estarà a la graderia, sinó sobre la gespa d´un estadi que coneix molt bé: Montilivi. La Federació Catalana de Futbol ha jugat sobre segur i, un cop decidit descentralitzar el partit de Nadal, han portat la selecció a Girona, on no han tingut cap problema per penjar el cartell de no queden entrades a Montilivi. En unes comarques en què, com feia Pere Pons, era habitual que molts aficionats es desplacessin cada any a Barcelona per veure els partits de Nadal, els 9.200 seients de l´estadi van volar només amb les promocions de la FCF als clubs de futbol gironins. Ben poques entrades varen acabar sortint a la venda per al públic en general. La presència de Pere Pons i de tres gironins més a la llista de Gerard López i Sergio González ­ - el banyolí Andreu Fontàs (Celta) el bescanoní Marc Crosas (Tenerife) i el figuerenc Gerard Valentín (Nàstic) - ha acabat de servir com a esquer per enganxar la parròquia local. Aquesta tarda Montilivi s´omplirà amb tres mil espectadors més dels que hi havia en el Girona-Llevant, partit amb més afluència d´espectadors d´aquesta temporada a l´estadi.

En una llista amb poca presència de jugadors del Barça, Sergi Roberto i el porter Jordi Masip, l'Espanyol és qui aportarà el gruix de futbolistes de Catalunya en un partit que també tindrà l'atractiu de tornar a veure jugar l'exblaugrana Xavi Hernández, ara esgotant la seva carrera al futbol de Qatar. En un procés de transició en la seva carrera per acabar sent entrenador, Xavi reconeix que li fa «il·lusió» tornar a jugar un partit a casa, igual que l'altre gran veterà del partit d'avui a Montilivi: l'exdavanter de l'Espanyol, Sergio Garcia, ara també al futbol de Qatar. «És un orgull seguir venint a defensar la selecció. En aquests partits la gent gaudeix, i no podia faltar-hi», explica Sergio García que, a diferència de Xavi, no descarta tornar a jugar al futbol europeu les properes temporades.

Amb el gruix de jugadors de l'Espanyol i el blaugrana Sergi Roberto, més els dos veterans, de noms més cridaners, Catalunya presentarà aquesta tarda un equip més jove que altres cops, però, al mateix temps, prou competitiu per jugar contra Tunísia en un partit, on, però, la festa i la reivindicació nacional solen deixar el resultat en segon terme. Ahir, però, van ser baixa de darrera hora Javi Márquez i David López.

Pensant en la Copa d´Àfrica

A diferència de Catalunya, que es trobarà avui per dinar abans del partit, Tunísia ja portar un parell de dies a terres gironines entrenant-se i preparant un partit que per al seleccionador, el polonès Henryk Kasperczak, forma part de la recta final del treball de cara a la Copa d´Àfrica. Tunísia havia convocat vint-i-tres jugadors per a l´amistós d´avui i el de demà passat, divendres, a Bilbao contra Euskadi, però Abdennour, central del València, Akaichi (Itihad Jedda) i Yacoubi (Çaykur Rizesport) no podran jugar perquè no tenen el permís dels seus respectius clubs.

Així, per jugar contra Catalunya avui a Montilivi, Kasperczak compta amb molts jugadors de clubs tunísians (especialment l´Ésperance Sportive) i futbolistes que juguen a França com Azouni (Nimes), Ben Youssef (Caen) o Sliti (Lille) o el davanter Youssef Mesekni (Lahkwya de Qatar) que, ara fa ja alguns anys, al seu país tenen l´atreviment de comparar-lo amb el blaugrana Leo Messi.