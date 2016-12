Rice posa dempeus el Palau Blaugrana

n El Palau Blaugrana va viure ahir una nova exhibició de Tyrese Rice que, al costat de Justin Doellmann, va liderar el triomf (94-82) del Barcelona Lassa contra el València Basket, que retorna als blaugrana a la segona posició de la Lliga Endesa. Rice va completar una actuació per al record amb una sèrie de 7 de 10 en tirs de tres que el van portar a acabar el partit amb 25 punts. El seu encert, a més, va servir per trencar el partit definitivament al final del tercer quart, quan el València Basket, que va tenir una actuació molt irregular, semblava reenganxar-s'hi. El Palau es va posar dret per ovacionar Rice, quan Bartzokas el va canviar a dos minuts per al final del partit.