Amb Bonaventura el Palamós ja compta amb set ex-Figueres

El primer partit de l'any Palamós-Figueres previst per al diumenge vuit de gener (12 h.) serà especial per a uns quants futbolistes del degà que han vestit la samarreta blanc i blava de la UE Figueres i també per a una bona quantitat d'ex palamosins que actualment militen a la Unió. Amb l'arribada del davanter banyolí Marc Bonaventura ja són set els jugadors amb passat a les files altempordaneses: Narcís Barrera, Jaume Duran, Guillem Cornellà, Aleix Feixas, Éric Pimentel (Juvenil Figueres), Marc Serramitja i Marc Bonaventura.

Cal destacar, també, que l'entrenador palamosí, Joan Mármol, també té passat unionista ja que a la capital de l'Alt Empordà hi va dirigir al juvenil figuerenc. A l'altra bàndol, també set ex Palamós. A més a més, a les files del Figueres també hi ha una bona representació d'ex palamosins començant pel tècnic, Narcís Pèlach «Chicho» i continuant amb Toni Cunill, Ritxi Mercader, Javi Revert, Sergi Romero, Cristian Venzal, Martí Bartrina i Maik Molist. Per últim, el primer derbi empordanès de l'any tampoc està exempt d'emoció a nivell classificatori perquè palamosins (7ens amb 27 punts) i figuerencs (10ens amb 24 punts), només es troben separats per tres punts.