Villacampa deixarà el Joventut, que corre perill de liquidació

El president del Joventut de Badalona, Jordi Villacampa, va anunciar durant l'última junta d'accionistes del seu mandat que deixarà el club el proper mes de març, després de 17 anys dirigint l'entitat.

L'actual junta, que va ser reelegida en no presentar-se cap candidatura nova, continuarà «entre dos i tres mesos» per «arreglar tots els assumptes acordats verbalment i formalitzar-los, amb la intenció de presentar la dimissió irrevocable a mitjans de març».

Aquests acords verbals inclouen la venda d'uns terrenys al barri de Pomar, a Badalona, per a la construcció d'un supermercat; el pagament d'una part important del deute amb Hisenda i un «pacte verbal» per liquidar la resta, així com un «acord global» amb Bankia.

Una vegada formalitzats aquests acords, el club assegura que «té un pla estratègic per arreglar la situació de l'entitat» que en el cas de no dur-se a terme provocaria que el Joventut de Badalona «entrés en procés de liquidació».