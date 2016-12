Xavi, escollit com el més valuós del partit

Xavi, escollit com el més valuós del partit

Un dels grans atractius del duel d´ahir a Montilivi era poder veure a Xavi Hernández en acció. L´exmigcampista del Barça i de la selecció espanyola, ara a Qatar, va jugar 65 minuts abans de ser substituït per Oriol Riera, va gaudir d´una bona ocasió per marcar al primer temps i va ser escollit, un cop enllestit el matx, com el jugador més valuós. «Sempre em sento feliç quan torno a casa, jugar amb la selecció és un orgull. Ha estat un bon partit i també una gran festa», va declarar a la zona mixta, afegint que «si Catalunya pogués competir de manera oficial, estaria entre les 10 o 15 millors seleccions del món».