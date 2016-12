El Barça posa punt i final a les vacances

n La primera plantilla del FC Barcelona tornarà aquesta tarda a la rutina dels entrenaments (18.00 hores) donant així per liquidat el període de vacances per preparar el primer partit del 2017. Serà el proper dia 5 de gener, corresponent a l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei i l'enfrontarà a l'Athletic Club a San Mamés a partir d'un quart de deu de la nit.

Luis Enrique Martínez, el tècnic, espera poder comptar amb el gruix de la seva plantilla amb excepció d'aquells futbolistes que, amb permís del club, han viatjat cap a Sud-amèrica. És el cas de Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar i també Gerard Piqué. La primera sessió després de les vacances serà a porta tancada, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí.

Abans de la cita de Copa a San Mamés, el Barça ha planificat el tradicional dia de germandat amb la seva afició. Una tradició per aquestes dates que, enguany, es celebrarà el matí del dimarts 3 de gener. Aquell dia, a partir de les 11:00 hores, es realitzarà un entrenament de portes obertes al Miniestadi. El mateix dia, els futbolistes blaugranes es repartiran per diversos centres hospitalaris de la ciutat i rodalies per visitar als nens i nenes que hi ha ingressats.

Només dos dies després i passats uns quants entrenaments, el Barça posarà els dos peus de nou a la competició oficial. Ho farà amb l'anada dels vuitens de final de Copa contra l'Athletic. Poc després, el diumenge, un nou compromís d'alçada. Aquest cop, al camp del Vila-real a partir de tres quarts de nou. Serà la dissetena jornada de Lliga i només en quedaran dues perquè la primera volta s'acabi.

Al marge de l'agenda esportiva, l'inici del 2017 també serà determinant per a un Barça que haurà de conèixer quin tècnic es farà càrrec de l'equip per al curs que ve, amb Luis Enrique com a primera opció. Però perquè això sigui possible, el preparador asturià haurà de manifestar-se, ja que el seu compromís conclou el pròxim 30 de juny.

Un altre assumpte determinant és la renovació del contracte de Lionel Messi, el tercer membre del trident que està pendent de signar la seva continuïtat, després d'haver-ho fet ja Neymar Jr i Luis Suárez. Messi conclou el contracte amb el Barcelona el 30 de juny del 2018, però el Barcelona no vol dilatar les negociacions, de cara a concretar-les com més aviat millor, si finalment s'arriba a un acord.

L'Athletic, amb baixes

En el primer partit oficial de l'any, el Barça visitarà un Athletic que afrontarà la cita amb alguna baixa més que probable. Beñat Etxebarria i Óscar de Marcos estan gairebé descartats després que cap dels dos jugadors hagi fet net de les seves respectives lesions en el retorn a la feina del conjunt basc.