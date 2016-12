L'Uni regira el mercat per reforçar-se mentre l'Avenida fitxa Alana Beard

El darrer partit de la primera volta amb l'Uni derrotant el Gipuzkoa, però, també, amb molts problemes per aturat la potència física de la brasilera Nadia Colhado en el joc interior (33 punts, 19 rebots i rècord de valoració amb 47) van acabar de fer decidir els responsables de l'Spar Citylif Girona de provar de reforçar la plantilla. El grup entrenat per Èric Surís està fent una bona temporada, invicte a Europa i amb només dues derrotes en Lliga (contra Avenida a Fontajau i a la pista del Cadí), però l'equip agrairia una «ajuda extra» per plantar cara a Perfumerías tant a la Copa, que es jugarà a Fontajau, com en la lluita pel títol de Lliga. I més veient com a Salamanca no escatimen diners per anar completant, encara més, la seva plantilla. Abans de Nadal, Miguel Ángel Ortega va veure com el club del Würzburg li portava la cinc física que li mancava, a ell i a Surís, amb el retorn de la veterana Erika de Souza. I, ahir a la tarda, el club castellà confirmava la tornada a Salamanca d'una altra jugadora de talent i amb moltes hores de vol: Alana Beard.

L'alera nord-americana ja va tenir un paper important en el títol de Lliga del Perfumerías Avenida la temporada passada i ara, després d'haver estat protagonista aquest estiu en la victòria de Los Angeles Sparks a la WNBA amb un tir decisiu a la final, donarà moltes més opcions a Miguel Ángel Ortega en el joc exterior de l'Avenida. Beard ocuparà la fitxa que deixa lliure la base Erica Wheeler en un moviment que, però, continuarà obligant el tècnic de l'Hospitalet de Llobregat a deixar una de les seves tres extracomunitàries fora de l'Euroliga: Elonu, De Souza o Beard. En principi, Beard només hauria de jugar la Liga, però falta veure què decideix Ortega. Mentrestant, a Girona, amb menys capacitat econòmica que l'Avenida per entrar en el mercat, el club veu que, amb la lesió d'Alminaite, s'ha quedat amb una sola pivot pura a la plantilla (Sofia Silva). Aconseguir una pivot comunitària que sigui una cinc pura, amb capacitat física per lluitar amb rivals com Erika de Souza i que entri en el pressupost gironí és una quadratura del cercle molt complicada. Els responsables de l'Uni, de moment, s'ho agafen amb un punt de calma, Kristina Alminaite tornarà en un parell o tres de setmanes, i segueixen mirant les possibilitats d'un mercat que en els últims dies s'ha mogut molt: Gidden va deixar l'Araski, Mokango el Zamora, Sandra Prsic el Gernika... Fitxar una comunitària, però, ho complica molt i, per això, a Girona tampoc tanquen la porta a fer com el Salamanca amb Alana Beard si fitxa una pivot nord-americana, encara que aquesta només pogués jugar la Lliga.