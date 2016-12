Nomenen Rosa Escribano millor atleta veterana d´Espanya del 2016

A Palamós l'atletisme no va associat només al nom d'Adel Mechaal. Els èxits del palamosí més internacional fan que la vila palamosina es torni a situar al mapa, però, al mateix temps hi ha una altra campiona, Rosa Escribano de 57 anys, uns quants anys més a les cames que Mechaal (26 anys) que està assolint uns èxits extraordinaris per l'esport palamosí. Rosa Escribano ha estat proclamada millor atleta veterana espanyola de l'any, un èxit que no és nou per a ella. És la segona vegada que la integrant de l'Associació Atlètica Palamós rep aquest reconeixement, però, el seu repertori de triomfs en aquest any va més enllà. Per exemple, Rosa Escribano té els rècords d'Europa en pentatló, tant en pista coberta com en aire lliure.

L'atleta de l'Associació Atlètica Palamós passa per un gran moment de forma i de resultats. Escribano, especialista en proves combinades en la categoria de veterans majors de 55 anys, ha estat proclamada millor atleta veterana espanyola de l'any 2016. La palamosina ha aconseguit aquest reconeixement després de ser segona en la votació popular i en la votació dels atletes veterans. Escribano ja havia estat millor atleta veterana espanyola l'any 2014. Entre els èxits d'aquest any cal destacar rècords d'Europa de pentatló, tant a l'aire lliure com en pista coberta. Prèviament, havia aconseguit tres medalles d'or en el Campionat d'Espanya de la categoria. A Antequera, Escribano es va proclamar campiona estatal de pentatló, salt d'altura i 60 metres tanques. A banda de tots aquests èxits, compta amb l'experiència que dóna haver participat en europeus i campionats mundials. L'atleta de l'Associació Atlètica Palamós, Rosa Escribano, ha batut també aquest any el rècord d'Espanya de triple salt, en la categoria de veterans de més de 55 anys. L'atleta ja havia firmat abans les plusmarques catalanes en els 60 i els 200 metres llisos.

Resultats que, sens dubte, motiven però l'atletisme és molt més. Per a l'atleta de l'AA Palamós, « l'atletisme és quasi una filosofia de vida i una experiència molt enriquidora pels companys de viatge i el caliu que hi ha més enllà de la competició».

Els èxits en aquest esport li arriben vorejant la seixantena, però, com explica Escribano, els seus inicis en l'atletisme es van fer esperar. «Vaig començar tard en l'esport de l'atletisme, als 23 anys perquè jo vaig començar practicant l'handbol, però, aquí no se'n feia i com que m'agradava l'esport havia de fer alguna cosa», reconeix Escribano, afegint que «a Palafrugell es feia atletisme, ho vaig provar i cada vegada vaig fer més i més proves».

Rosa Escribano treballa a Correus i quan acaba la jornada laboral encara té forces per anar a entrenar-se amb la gent de l'AA Palamós. Sessions que la veterana atleta comparteix amb les joves generacions que s'estan formant esportivament a l'Associació Atlètica Palamós, a les quals intenta transmetre la seva experiència perquè els Mechaal, Mahboub, Clàudia Illa, Elena Fonalleras, Èlia Vallès... es pengin moltes medalles i puguin igualar o superar un palmarès com el que té Rosa Escribano, on des d'aquest desembre ja pot incloure el títol de millor atleta veterana espanyola de 2016.