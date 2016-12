Tancades les inscripcions per a la Sant Silvestre de Girona

Girona tornarà a tancar l'any fent esport amb més de dos milers d'esportistes participant en la cursa de Sant Silvestre. L'Ajuntament de Girona va confirmar ahir que s'havia arribat al límit d'inscrits, 2.100, i que amb 200 participants més que l'any passat donaven pertancades les inscripcions de la cursa de demà passat, dissabte, a les sis de la tarda.

El guanyador de l'any passat, Annas Mahhoub, estarà entre els participants i també han confirmat la seva presència altres noms capdavanters en edicions anteriors com Elena Fonolleras, Aleix Domènech, Soufiane Mahboub i Judith Pujol. Un any més, la Sant Silvestre de Girona també constarà de diferents minicurses infantils, amb distàncies en funció de cada edat, que es correran pels voltants del pavelló de Fontajau començant a les cinc de la tarda.El recorregut de la cursa gran passa per carrers del centre de la ciutat per acabar també a Fontajau.