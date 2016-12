El 2016, un any marcat per la fatalitat del descens a Segona B

El 2016 baixa avui el seu teló. Un any agredolç per al Llagostera, amb més decepcions que no pas bones notícies. L´encetava el club immers en la seva segona temporada al futbol professional, i l´acaba amb l´equip lluitant a la part baixa de la Segona Divisió B, quan el seu principal objectiu no és cap altre que recuperar la categoria perduda aquest passat estiu. El club presidit per Isabel Tarragó deixa així un any marcat per la fatalitat del descens, i també per una primera volta de lliga molt irregular que l´ha conduït, tot just a l´equador de la competició, a enllaçar set jornades sense vèncer i a només un punt de la promoció de descens.

El 2016 ha estat l´any del punt i final a dues temporades entre els més grans. Un any que el Llagostera encetava perdent al camp del llavors cuer, l´Almeria (2-1). Era el diumenge 3 de gener quan els d´Alsina encaixaven la novena derrota fora de casa, convertint-se en el pitjor visitant de la categoria. No s´arrencava bé el 2016, caient a la penúltima posició. L'erràtica trajectòria dels gironins a domicili al llarg de tota la segona temporada a Segona A va ser la tònica habitual i un llast que va pesar massa a l'hora d'intentar salvar la categoria. A mitjans de gener, el Llagostera finalitzava la primera volta caient a la Romareda (1-0), en penúltima posició i havent estat 18 de les primeres 21 jornades en descens.

Abans d'acomiadar-se de la categoria, aquest 2016, els llagosterencs van voler vendre cara la seva pell, almenys a Palamós i a pesar dels decebedors números a fora, a l'estadi palamosí la parròquia blaugrana va celebrar importants triomfs com el 3 a 0 al Mallorca, el 4 a 0 a l'Alcorcón, el 2 a 0 a l'Oviedo i com no, el 6 a 2 davant el Saragossa del dissabte 4 de juny. Aquell va ser el darrer dia de futbol a Segona A pel Llagostera i la data de la confirmació matemàtica del descens a la categoria de bronze.

Un rentat de cara

Consumada la pèrdua de categoria, a l´estiu no es va fer altra cosa que treballar de valent per construir un equip d´allò més competitiu per tornar com més aviat fos possible a Segona A. Oriol Alsina i els secretaris tècnics Javi Salamero i Gerard Escoda van netejar de dalt a baix la plantilla, reforçant el vestidor amb 19 cares noves. L´acoplament de tots aquests fitxatges, les lesions, la pressió i la dificultat d´una Segona B molt igualada han resultat, fins ara, obstacles difícils de superar per a un Llagostera que tancarà l´any en catorzena posició, amb 21 punts i ben a prop del precipici.

A banda de tot plegat, el 2016 també serà recordat per l'intent frustrat de fusió entre el Llagostera i el Palamós. L'ambiciós projecte d'unir els dos clubs, a banda de generar certa alarma en la massa social palamosina, quedava congelat als pocs dies de ser anunciat per qüestions legals com per exemple, que el Llagostera és una Societat Anònima Esportiva, mentre que el degà depèn dels seus socis.