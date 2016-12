Deulofeu, sense minuts a l'Everton, és a un pas de marxar cedit al Milan

n Gerard Deulofeu, futbolista gironí de l'Everton, sembla que seguirà al peu de la lletra les paraules que només fa uns dies van sortir de la boca del seu entrenador, Ronald Koeman: «Si hi ha algú que no està content amb la seva situació, parlarem amb ell i buscarem una solució». Dit i fet. Al de Riudarenes les coses no li van com a ell li agradaria: només ha jugat 11 partits de lliga i no participa des de fa més de dues setmanes. Koeman no compta amb ell i Deulofeu es comença a impacientar. Sobretot, perquè aquest estiu vinent es juga el campionat d'Europa sub21, un torneig que no es vol perdre per res del món. Per això mateix, la sortida del gironí de l'Everton sembla cada cop més a prop i el Milan en seria el destí.

El diari italià La Repubblica ho donava per fet en la seva edició d'ahir, assegurant que la cessió de Deulofeu serà una realitat a partir del 2 de gener, quan el mercat d'hivern donarà el seu tret de sortida de manera oficial. Forjat a les categories inferiors del Barça, però sense oportunitats al primer equip, el gironí no acaba de trobar el seu lloc i, amb 22 anys, tampoc s'ha convertit en indiscutible a l'Everton. Koeman només l'ha fet sortir de titular en quatre ocasions i en d'altres set, ha sortit des de la banqueta. De gols, no n'ha marcat ni un aquest any i en els últims partits de lliga no ha participat.

Deulofeu té en ment jugar l'Europeu sub21 de Polònia (és un dels capitans de la selecció) i per això necessita minuts. El club anglès i també Koeman veurien amb bons ulls la seva sortida, sempre que sigui en forma de cessió (té contracte amb els toffees fins al 2019). Aquí hi entra el Milan. Segons La Repubblica, el flamant campió de la supercopa italiana està molt interessat en l'extrem. Vincenzo Montella, el seu entrenador, veu el gironí com un excel·lent complement per a Suso i Niang a les posicion d'atac i l'acord estaria a punt de tancar-se.