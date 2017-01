L'ex Uni Chelsea Gray surt il·lesa de l'atemptat a Istambul

L'exjugadora de l'Uni Girona, Chelsea Gray, que actualment juga a la Lliga turca es trobava molt a prop del lloc de l'atemptat a Istambul que ha provocat la mort de 39 persones que celebraven l'any nou. La nord-americana viu amb la seva companya de les Los Angeles Sparks, Essence Carson, qui ha tuitat que cap de les dues ha patit ferides i que es trobaven tancades en un club pel terror que s'havia desencadenat després de l'atemptat.





Stuck inside of the club because of 'terror' shooting in Istanbul. Praises to the most high.