El Campionat d'Espanya d'handbol infantil, cadet i juvenil arrenca a Blanes i Lloret

La Ciutat Esportiva Blanes ha viscut aquest matí l'inici del Campionat d´Espanya de Seleccions d´Handbol, que s´estarà disputant en aquest equipament fins el proper dissabte, 7 de gener. Segons els organitzadors l´esdeveniment mobiolitzarà 2.000 participants, que hauran de disputar al llarg de gairebé una setmana un total de 311 partits.

La previsió és que hi hagi més de 6.000 acompanyants, i molts d´ells estan allotjats en establiments de Blanes. Segons fonts del Departament de Turisme de l´Ajuntament de Blanes, en aquesta localitat de la Costa Brava s´hi estan els membres de l´organització, els àrbitres, així com els jugadors i jugadores de les seleccions de Catalunya, País Valencià, Cantàbria, Navarra i Canàries. Ho fan en dos establiments: l´Hotel Beverly Park & Spa i l´Hotel Pimar & Spa. La resta de seleccions fan estada a Lloret i Santa Susanna.

El Campionat d´Espanya de Seleccions d´Handbol inclou tres categories: infantils, cadets i juvenils, tant en masculí com en femení. Els partits estan repartits al llarg de set municipis del territori. La Ciutat Esportiva Blanes, la seu central de l´esdeveniment, és la que allotja bona part de tots els partits que s´han de disputar, al llarg dels sis terrenys de joc habilitats en aquest equipament: 4 a la pista Verda, 1 a la pista Blava i un sisè a la pista Vermella. Per la seva banda, Lloret participa amb tres instal·lacions (El Molí 1 i 2 i Pompeu Fabra); Malgrat de Mar amb la pista del Pavelló dels Germans Maragall; Calella amb el Parc Dalmau; Palafolls amb El Palauet; Mataró amb dues pistes del Pavelló Teresa Ma Roca i amb el Pavelló Eusebi Millán; i finalment Tordera amb el Pavelló Municipal. Es tracta d´un extens programa de partits amb horaris que van des de 2/4 de 10 del matí fins un quart de vuit del vespre, quan es juguen els darrers.

Les vuit millors seleccions de l´anterior Campionat d´Espanya que es va celebrar a Almeria estan disputant l´actual competició repartides en dos grups. Les tres millors accediran als quarts de final que es jugaran el dissabte, on s´hi uniran dues seleccions provinents de la Copa d´Espanya. La competició finalitzarà el dissabte dia 7 amb les finals per dirimir els primers llocs de les respectives classificacions, així com amb el lliurament de trofeus que tindrà lloc a la Pista Blava de la Ciutat Esportiva Blanes, a 3/4 de 2 del migdia.