Jordi Carreras: La il·lusió d'un debutant al Dakar gens inexpert

S'inicia el Dakar 2017. Avui comença la 39a edició del Dakar, que enguany sortirà des d'Asunción (Paraguai) i donarà inici a 12 etapes que portaran la coneguda com la cursa més dura del món per Bolívia i Argentina, on el 14 de gener finalitzarà a Buenos Aires. Un dels aspectes més destacats d'enguany és l'altura d'algunes etapes, ja que en sis de les dotze s'estarà per sobre dels 3.000 metres i això pot afectar els prop de 500 competidors