Jordi Carreras: La il·lusió d'un debutant al Dakar gens inexpert

Avui comença la 39a edició del Dakar, que enguany sortirà des d´Asunción (Paraguai) i donarà inici a 12 etapes que portaran la coneguda com la cursa més dura del món per Bolívia i Argentina, on el 14 de gener finalitzarà a Buenos Aires. Un dels aspectes més destacats d´enguany és l´altura d´algunes etapes, ja que en sis de les dotze s´estarà per sobre dels 3.000 metres i això pot afectar els prop de 500 competidors

El gironí Jordi Carreras, amb taller propi prop de la fàbrica Nestlé, participa aquest any al seu primer Dakar, que engega avui la 39a edició amb la primera etapa entre Asunción i Resistencia. I ho farà com a mecànic de l´equip DKR Raid Service, formació amb la qual ja ha cobert Campionats d´Espanya Ral·lis Tot Terreny. Alhora, Carreras té experiència en Campionats de Catalunya de ral·lis i altres curses, sempre amb la il·lusió que tenia des dels 8 anys, quan ja tenia curiositat per la mecànica i desmuntava i muntava de nou la Vespino de casa seva.

«La planificació era poder anar al Dakar l´any vinent», assegura el de Cartellà, que enguany serà un dels quatre mecànics que donarà assistència a Isidre Esteve, que torna al Dakar vuit anys després de la seva darrera participació, i a Cristina Gutiérrez, pilot que aspira a ser la primera espanyola que finalitza la prova. Cadascun dels dos pilots tindran un mecànic fix, mentre que els altres dos assistents, un d´ells en Jordi, es repartiran segons les necessitats de la cursa dels dos Mitsubishi. Tot i així, Jordi Carreras anirà vestit amb la roba oficial de la Cristina, amb el blanc com a color predominant.

L´equip madrileny DKR Raid Service es troba en creixement, ja que després de convertir-se en l´equip amb un servei més ampli al Campionat d´Espanya, disputarà el segon Dakar. La idea de la formació és augmentar fins a tres o quatre els participants a la coneguda com la cursa més dura del món de cares a l´edició de l´any vinent. Un equip en el qual també hi ha el gironí Beltrand Marco com a enginyer experimentat en curses i ell sí que ha viscut més de prop tot el procés de preparació dels cotxes des de Madrid.

Tenen clar quin és l´objectiu principal de l´equip: finalitzar el Dakar. «El més important serà arribar a la jornada de descans de pilots perquè allà ja has fet la primera setmana que sol ser la més dura i això també t´ajuda pel que fa a patrocinadors de cara a la temporada vinent», afirma Carreras. El cost de córrer el Dakar pels equips capdavanters és d´entre 800.000 euros i un milió d´euros, mentre que el de l´equip on figura el mecànic de la Vall de Llémena és d´entre 250.000 i 300.000 euros. Una gran diferència que explica el rendiment de cadascun dels 316 vehicles registrats al Dakar 2017 i els objectius de cada equip. En el cas del DKR Raid Service, es caracteritza per promocionar joves pilots amb projecció de futur, oferint-los la possibilitat de donar-se a conèixer, com és el cas de la mateixa Cristina Gutiérrez, actual subcampiona d´Espanya absoluta de ral·lis tot terreny amb 25 anys.

D´aquesta manera, el pressupost també afecta el rendiment del cotxe i el treball dels mecànics. En el seu cas, un cotxe amb menys prestacions suposa que en principi cada dia sortiran una mica més tard respecte al grup capdavanter i alhora arribaran més endarrerits. Així doncs, això es transforma en menys temps per poder solucionar els problemes que tingui el cotxe. «Cada dia quan arriben al final d´etapa s´analitzen els problemes i llavors es decideix quins aspectes s´arreglen. Sempre l´objectiu és que l´endemà els pilots puguin acabar l´etapa. Els mecànics si cal no dormim o descansem unes hores a dins el cotxe», explica Carreras.

Pel que fa als diners que val participar al Dakar, és clau començar a treballar en la propera edició l´endemà d´acabar la cursa, perquè si no tot va tard. «El més complicat és que els patrocinadors no venen fins que no veuen que el projecte ja tira endavant i es tracta de quelcom ferm, i això no et permet fer certes coses«, afegeix.

Els vehicles passen uns testos previs la primera meitat de l´any, generalment al Marroc, per tal d´ajustar tot els aspectes a millorar i veure el rendiment. A l´octubre es desmunta el cotxe per tal de canviar algunes peces i deixar-lo a punt per tal d´embarcar els vehicles abans de la prova. Pel que fa al material de recanvi, els equips d´assistència disposen d´un camió 8x8 ple de material de recanvi, ja que a Argentina no hi ha distribució de Mitsubishi i hem de ser previsors. «Fa un any mirava el Dakar per la televisió amb la il·lusió de participar-hi algun dia. Ara ja puc dir que s´ha fet realitat aquest somni. El que em preocupa realment són les altures d´algunes etapes de la cursa, crec que serà un dels Dakars més durs sobretot pel que fa a pilots. Els mecànics poc canvi notarem», sentencia un Jordi Carreras il·lusionat de viure aquesta nova experiència.