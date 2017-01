El Barça completa el primer entrenament de l'any amb el seu trident

Si la setmana passada era el gruix de la plantilla el que finiquitava les seves vacances i tornava a la feina sota les ordres del tècnic Luis Enrique, ahir van ser els tres jugadors que faltaven per posar-se a treballar els que van participar en el primer entrenament de l'any del Barça. Els argentins Leo Messi i Javier Mascherano, l'uruguaià Luis Suárez i el brasiler Neymar, van acompanyar als seus companys en la sessió que els blaugranes van celebrar a mitja tarda a la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí. La primera d'un 2017 que comença amb un calendari força exigent.

Luis Enrique, que havia dirigit l'últim entrenament aquest passat dissabte, 31 de desembre, al matí, va poder comptar des de bon inici amb el seu trident ofensiu i també Mascherano; tots quatre havien pogut allargar les vacances de Nadal fins al 2 de gener per poder gaudir del cap d'any als seus respectius països amb les seves famílies. Els tres davanters i el central van aterrar a l'aeroport del Prat ahir cap a les 2 de la tarda i només unes hores més tard, ja estaven a la Ciutat Esportiva per entrenar-se.

L'entrenament del Barça va comptar amb la novetat del central Jérémy Mathieu, qui tot i exercitar-se al mateix ritme del grup encara no disposa de l'alta mèdica. El francès, però, podria entrar a la convocatòria per viatjar a Bilbao. En canvi, el porter Jasper Cillessen està descartat. L'holandès és l'única baixa segura per a la cita d'aquest dijous al nou San Mamés. Havia de ser titular, però va tornar de les seves vacances amb una lesió muscular que el tindrà de baixa entre dues i tres setmanes. D'aquesta manera, Luis Enrique haurà de decidir: si manté l'alemany Marc-André Ter Stegen sota pals o, en canvi, opta per Jordi Masip, el tercer porter de la plantilla.

El Barça es tornarà a entrenar aquest matí, a partir de les 11, amb una sessió a porta oberta al Miniestadi.

Habitual al nou San Mamés

El Barça visitarà aquest dijous el nou estadi de San Mamés per setena vegada en poc més de tres anys i es convertirà així a l'equip que més vegades s'ha enfrontat a l'Athletic des que aquesta instal·lació es va estrenar ara fa poc més de tres anys (2013).

El primer Athletic-Barça es va disputar l'1 de desembre del 2013 i es va saldar amb triomf de l'equip d'Ernesto Valverde per 1-0 gràcies a un gol de Muniain. En els altres tres xocs la lliga va ser el Barça el que es va emportar els tres punts: 2-5 (14-15) 0-1 (15/16) i també 0-1 (16/17). La temporada passada, a la Copa, els de Luis Enrique es van imposar per 1-2, mentre que a la Supercopa l'Athletic va golejar per 4-0.