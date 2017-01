El Bordils obrirà el procés electoral en l'assemblea de socis del proper dimecres 11

El novembre passat la renúncia de Ferran Cassú va portar a la presidència del Bordils el fins aleshores directiu Joan Martín. Ja en aquell moment va advertir que el seu seria un mandat provisional, únicament encaminat a fixar el calendari electoral que permetés nomenar una nova junta directiva. El procés s'obrirà, precisament, el proper dimecres 11 de gener (21.30) al Casal Municipal, en una assemblea de socis que haurà de confirmar la data de les votacions, en cas que hi hagi més d'una candidatura, durant els primers mesos d'aquest 2017.

Martín no té previst continuar i, per això, no es presentarà a la reelecció. Tampoc ha sortit, de moment, ningú de l'actual directiva que vulgui liderar un projecte de continuïtat, tot i que no és descartable que alguns membres puguin seguir col·laborant amb el nou òrgan rector. La voluntat del club és que les eleccions es facin amb celeritat per tal que els nous dirigents tinguin temps de preparar la propera temporada.

El president ha enviat una carta als socis convocant-los a la junta i demanant-los expressament l'assistència tenint en compte la «importància» dels acords que s'han de prendre, després d'una etapa de 14 anys amb Cassú a la primera línia del club.



El primer equip

En l'aspecte esportiu el primer equip d'handbol del Bordils ja es troba preparant el retorn a la competició de Divisió de Plata. L'equip de Pau Campos ha acabat la primera volta del campionat amb 11 punts, en 13ena posició. Dos rivals, Tolosa i Gijón, amb només 3 punts, semblen condemnats al descens però la tercera plaça, ara ocupada pel Nava amb els mateixos números que els gironins, serà molt cara.

El Blanc-i-Verd tornarà a ser clau. El Bordils, a més, jugarà contra la majoria de rivals directes en la primera part de la segona volta. El primer rival serà el Covadonga el dissabte 14 a casa (20.00).