El català Pedrero guanya la primera etapa del Dakar i és líder en motos

El motociclista francès Xavier De Soultrait (Yamaha), el més ràpid de la primera etapa del Dakar, va ser penalitzat amb un minut extra per excedir el límit de velocitat, el que va deixar el català Joan Pedrero (Sherco), que va ser segon, com líder a la general i guanyador de l'etapa. El qatarià Nasser Al-Attiyah (Toyota) va guanyar en cotxes la primera etapa del Dakar, mentre que Nani Roma i Carlos Sainz, tots dos de Peugeot, estan a l'aguait dels millors.

Nasser Al-Attiyah (Toyota) es va imposar amb un temps de 25:41 minuts, seguit de prop per Pons (Ford), segon a 24 segons, Nani Roma (Peugeot), tercer a 29, i Carlos Sainz (Peugeot ), quart a 33.

No obstant això, no tot va ser alegria per a Al-Attiyah, que va dir que va olorar «fum i foc» durant els últims deu quilòmetres de l'especial. Per precaució, va demanar ser remolcat fins a Resistència. La primera etapa va unir la ciutat d'Asunción amb la de Resistència, capital de la província argentina de Chaco, amb un trajecte sense grans dificultats de 454 quilòmetres, 39 dels quals cronometrats.

En motos, el nord-americà Ricky Brabec va ser segon a 14 segons del líder, mentre que Joan Barreda (Honda) va ser setè a 32 segons.