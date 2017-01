Chicho: «L'etapa al Palamós va marcar la meva carrera»

Arran del seu retrobament fa sis temporades a la Primera Catalana (2011-12) els derbis entre el Palamós i el Figueres han recuperat el qualificatiu de clàssic del futbol gironí que s´havia perdut per culpa de la refundació de la Unió. Des de llavors, sempre s'han vist les cares a la Tercera Divisió amb partits plens per a tots els gustos. Diumenge (12.30) a l'estadi Palamós-Costa Brava, el degà i el Figueres disputaran el seu dotzè duel des d'aquell retrobament l'any 2011. A més a més, diumenge, Chicho trepitjarà per primera vegada com a entrenador la seva antiga casa i la rebuda per part de la parròquia palamosina previsiblement serà positiva pel bon record i empremta que va deixar Chicho al degà. Chicho va fitxar pels palamosins l'estiu del 2011 procedent del Manlleu i amb ell a l'eix de la defensa es va assolir l'ascens a la Tercera Divisió al costat d'homes com Jaume Duran, Javi Revert, Narcís Barrera, David Cano, Subirana, Ritxi Mercader... «És segurament el partit que espero amb més ganes. Vaig passar-hi tres anys magnífics que em van servir pe aprendre i créixer moltíssim com a jugador i persona», explica Chicho.

Chicho va deixar el Palamós, el 2014, per fitxar per la Unió la samarreta del qual va defensar les dues últimes temporades. Diumenge s´asseurà per primera vegada a la banqueta visitant i de ben segur que li vindran molts records al cap de la seva etapa al Nou Estadi. «Traient un any els problemes econòmics, tot va ser genial. La gent, els companys, l´afició... Vam estar a punt de fer la promoció amb els Pugui, Iván Díaz, Raúl Calvo...», recorda Chicho. En aquest sentit, per al jove entrenador gironí, Palamós va suposar un abans i un després a la seva carrera. El motiu? Topar, entre d´altres, amb Eduardo Vílchez i Joan Bayona. «Vaig arribar d´una manera i vaig marxar-ne d´una altra, dominant molt més el joc. Vílchez en va tenir la culpa. Ell i Bayona em van marcar i ajudar a créixer en aquest món», confessa.

Tres anys després, Cicho hi arribarà com a entrenador rival. En aquest sentit, el gironí considera que el Palamós «arriba en més bon moment de forma» que el Figueres. «Estan en millor moment. Han fet una primera volta boníssima, amb molts punts i bones sensacions a casa on són dels millors euqips. En canvi, nosaltres hem tingut problemes lluny de Vilatenim», considera. Sigui com sigui, un derbi és sempre un partit diferent i més quan entre els dos equips hi ha un grapat de futbolistes amb passat a l´altre club. «El duel ve marcat per la part emocional perquè tothom es coneix i mé so menys ha rondat els dos llocs», explica un Chicho que subratlla també el factor ambiental. «Palamós i Figueres tenen una rivalitat històrica. S´han vist grans derbis en categories superiors. Això sempre engresca la gent i de ben segur que l´estadi presentarà un bon aspecte».

«No fitxarem per fitxar»

Chicho té la baixa segura de Pedro Del Campo amb problemes a un metatarsià que probablement el tindran fora dels terrenys de joc com a mínim un mes i mig més. En canvi, malgrat que ahir no es van entrenar, el tècnic gironí confia poder disposar de Ferran Grau Javi Revert per diumenge. Paral·lelament, el Figueres no descarta buscar un substitut a Bonaventura, fitxat pel Palamós la setmana passada. «Estem atents al mercat. Si sorgeix algú que millori i que s´adapti el nostre estil, endavant però si no, no fitxarem per fitxar».