Guardiola: «El final de la meva carrera com a tècnic s'acosta»

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, va concedir una entrevista a la cadena NBC en la qual assegurava que «estic arribant al final de la meva carrera com a entrenador, d'això n'estic segur». El tècnic català, afegia que «no estaré a la banqueta fins els 60 o 65 anys. El que sento és que la fase cap al meu adéu és un procés que ja ha començat», va afegir, abans de dir en to de broma: «Si llavors em busquen, estaré en un camp de golf segur!». Guardiola, que el dia 18 d'aquest mes complirà 46 anys, en fa menys de 9 que és entrenador en el món del futbol professional. Tot i estrenar-se amb el filial del Barça, va arribar al primer equip blaugrana l'any 2008. S'hi va estar quatre cursos, abans de prendre's un any sabàtic. El 2013 va aterrar al Bayern i aquest últim estiu, al City.